Sportlerwahl: Lasse Grimmer holt erste Ruder-Medaille

ERLANGEN - Am 14. Januar werden beim Ball des Sports in der Ladeshalle die Sportler des Jahres in Erlangen gekürt. Abstimmen kann man unter anderem im Internet auf nordbayern.de. Zur Wahl steht auch Lasse Grimmer, der für den Ruderverein Erlangen eine WM-Medaille geholt hat. Es war die erste in der 105-jährigen Geschichte des Vereins.

Die Generalprobe: Beim Balticcup 2015 trug Lasse Grimmer (ganz vorne) zum ersten Mal das Deutschland-Trikot. Foto: privat



Im Februar wird Lasse Grimmer 19 Jahre alt. Für andere Jungs wäre das ein Anlass, eine riesengroße Party zu feiern, haufenweise Mädchen einzuladen und sich hemmungslos zu betrinken. Lasse Grimmer wird das nicht machen. Und das liegt nicht an den Klausuren, die er in seinem ersten Semester noch schreiben muss.

Der gebürtige Kronacher will zu den besten Ruderern des Landes gehören, wenn nicht gar der Welt. Und diesem Ziel ordnet er alles unter.

Während andere die erste Januar-Woche noch gemütlich auf den Sofa verbringen, erreicht man Lasse Grimmer am Handy irgendwo im Schwarzwald. „Wir haben gerade ein Langlauftrainingslager.“ Langlauf? Eigentlich wollte man mit ja mit einem jungen Ruderer sprechen. „Im Winter legen wir die Grundlage für den Sommer, also für die gesamte Saison. Wir treiben dabei auch Sport, der dem Rudern ähnelt.“ Langlauf sei gut für die Ausdauer. „Aber noch liegt nicht genügend Schnee, deshalb machen wir nur Athletiktraining.“

Im Leistungszentrum Herzogenhorn gibt es eine große Halle, ein Schwimmbad und vor allem einen bestens ausgestatteten Kraftraum. Dort schindet sich Grimmer nun mit 30 anderen jungen Ruderern aus Nordrhein-Westfalen. „Das sind alles Spitzen-Leute hier, manche kenne ich noch von der Weltmeisterschaft.“

Will Leistungsport betreiben: Lasse Grimmer. Foto: Fotos: privat



An diese, sagt der 18-Jährige, denke er noch gerne zurück. Es war sein größter Erfolg und gleichzeitig ein historischer Tag für den Erlanger Ruderverein. Grimmer gewann in Rotterdam mit dem U19-Vierer mit Steuermann Silber. Das war die erste WM-Medaille in der Geschichte des Vereins. „Das stärkt einen und motiviert über den Winter.“

So sei das auch im Jahr 2015 gewesen, als Grimmer beim Balticcup sein Nationalmannschafts-Debüt gab. Anschließend kämpfte er sich in den Kreis der besten Ruderer seiner Altersklasse — und das bei täglichem Training auf den Erlanger Europakanal. Dennoch hat Grimmer den RVE im Sommer verlassen und ist zum Studieren nach Essen gezogen, in die Nähe des Leistungsstützpunktes des Deutschen Ruderverbands in Dortmund.

Vier Jahre hat Grimmer zuvor beim Ruderverein Erlangen unter Ingo Euler trainiert. Der Coach hat in seiner Ruderkarriere selbst dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen. „Ihm habe ich so viel zu verdanken, ich habe mich richtig verbessert mit seiner Hilfe.“

Dennoch spürt Grimmer jetzt auch, dass ein neues Umfeld noch einmal neue Impulse gibt. „Der Körper bekommt einen neuen Schub.“ Das ist wichtig, denn nun startet das Talent eine Altersklasse höher in der U23. „Dort sind manche drei Jahre älter als ich. Es wird schwierig sein, den Anschluss zu halten.“ Das aber sei das Ziel für dieses Jahr. „Vielleicht klappt es mit der EM.“

Ein erstes Semester ohne Partys

Erneut zur Weltmeisterschaft zu fahren, wäre eher eine Überraschung. „In Dortmund sind alle schon sehr weit in der Vorbereitung. Bei mir hat es sich durch die späte WM und den Umzug etwas verzögert.“ Mittlerweile aber hat sich Grimmer gut eingelebt in Essen.

„Ich bin schon öfter umgezogen und recht selbstständig. Der Stundenplan lässt sich gut mit dem Training kombinieren.“ Mit den Kommilitonen hängt er zwar auch an der Uni ab oder lernt in der Bibliothek. Doch auf einer Erstsemester-Party war er immer noch nicht. „Da muss man eben zurückstecken und sozial Vieles hinten anstellen.“ Das galt auch für Silvester. Den Jahreswechsel hat Grimmer anstelle mit Freunden oder Familie mit anderen jungen Sportlern im Schwarzwald verbracht und dabei nur an die nächste Fitness-Einheit gedacht.

Die Ruder-Weltklasse ist das Ziel, doch dafür gibt es keine Garantie und am Ende auch keine üppige Gage. Immer weniger junge Frauen und Männer entscheiden sich für den harten Weg des Leistungssports mit all seinen Entbehrungen. Lasse Grimmer hat sich dafür entschieden. Er ist bereit, seinem Ziel alles unter zu ordnen. Und er hat den Willen, Historisches zu schaffen.

KATHARINA TONTSCH