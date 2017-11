Sportplätze in Erlangen im düsteren Herbstkleid

Kurz vor der Winterpause kehrt Ruhe ein auf den Feldern in der Stadt - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Viel ist nicht mehr los auf den Erlanger Sportplätzen. Die letzten Spiele vor der Pause sind bald gespielt. Zeit für den Winterschlaf. Ein Streifzug von EN-Fotograf Harald Sippel.

Hier will niemand mehr Fußball spielen: Auch die Sportplätze im im Wiesengrund sind leer.



Hier will niemand mehr Fußball spielen: Auch die Sportplätze im im Wiesengrund sind leer.



Wenn der Himmel im düsteren Grau verschwindet, kein Sonnenstrahl sich seinen Weg durch die dicken Wolken bahnt, wenn es morgens zu kalt und mittags kaum wärmer ist, wenn der Wind eisig und der Boden vom Regen matschig ist und wenn die Blätter sich bunt färben und den braun-grünen Rasen bedecken, dann ist der Herbst angekommen auf den Erlanger Sportplätzen.

Bilderstrecke zum Thema Im Winterschlaf: Sportplätze in Erlangen Während die Erlanger in der Halle weiter munter sporteln, wird es auf den Plätzen in der Stadt langsam ruhig. Die Winterpause steht vor der Tür.



Schon in den vergangenen Wochen haben die Fußballer draußen gefroren, sind durch den Schlamm gerutscht oder gleich ganz zu Hause geblieben. Viele Felder sind nicht mehr bespielbar. Auch an diesem Wochenende werden zahlreiche Partien abgesagt (siehe Meldung auf der nächsten Seite). Viele Sportler haben sich bereits in die warmen Hallen zurückgezogen. Im Hockey beginnt die Hallensaison, beim Tennis oder Volleyball wird draußen schon lange nicht mehr gespielt, und auch die Fußballer starten schon bald mit den Hallenkreis-Meisterschaften.

Ansonsten aber ist nun endlich einmal Zeit, um sich mit der Freundin aufs Sofa zu kuscheln oder gemeinsam Plätzchen zu backen. Es ist Zeit, am Samstag von früh bis spät Bundesliga-Fußball zu schauen, ohne schlechtes Gewissen, einen Sonnen-Tag vor der Glotze zu verbringen. Und es ist Zeit, ganz ungeniert Lebkuchen und Stollen zu naschen, ohne sich am nächsten Tag im Training für den kleinen Bauchansatz zu schämen. Darum kann man sich ja kümmern, wenn das Wetter wieder besser, die Tage wieder länger und der Regengüsse wieder weniger werden.

Katharina Tontsch Redakteurin für Sport & Lokales in Erlangen E-Mail