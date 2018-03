Spritzeisflächen unbedenklich, Weiher zu gefährlich

In Erlangen sind die angelegten Eisflächen befahrbar - Warnung vor Weihern - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Die Temperaturen steigen langsam, aber die Spritzeisflächen in der Langen Zeile und der Theodor-Heuss-Anlage können noch benutzt werden. Am Dechsendorfer Weiher gilt aber: Betreten verboten.

Auf der Spritzeisfläche an der Theodor-Heuss-Anlage ist Schlittschuhlaufen noch möglich. © Harald Sippel

Besonders warnt die Stadt wird vor dem Betreten der Eisfläche am Dechsendorfer Weiher. Dort sei die Eisfläche durch Enten und Schwäne offen gehalten worden. Stellenweise betrage die Eisschicht nur wenige Zentimeter.

Die Polizei sei bereits mehrfach eingeschritten, um "unvernünftige Personen" vom Eis des Dechsendorfer Weihers zu holen. Im westlichen Landkreis gibt es zwar keine Spitzeisflächen, dafür aber scheinbar unendlich viele Karpfenweiher. Diese Weiher sind natürlich ein eisiger Magnet für Jung und Alt.

Aber auch hier gilt: Betreten auf eigene Gefahr!

Sonne und Frost: Ein tolle Kombination für Schlittschuhläufer in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt. In Hauptendorf wagen sich schon die Ersten aufs Eis. In Adelsdorf trägt die Fläche noch nicht.