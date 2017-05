Stad’l Harmonists bei Elke Sommer in Kalifornien

ERLANGEN - Das Männer-Gesangsensemble "Die Stad‘l Harmonists" machte sich Ende April in offizieller Mission auf die Reise in die Erlanger Partnerstadt Riverside.

Gruppenbild mit Dame: Die Stad‘l Harmonists zu Besuch bei Schauspielerin Elke Sommer in Beverly Hills. © privat



In Los Angeles wurden die Sänger von Karin Roberts, der Partnerschaftsbeauftragten von Riverside, empfangen. Am Abend gab es ein Essen auf Einladung der Stadt Riverside.

Tags darauf fuhren sie nach Palm Springs und sangen dort auf dem Cathedral City Memorial Friedhof in Anwesenheit von Rabby Lazar am Grab Roman Josef Cycowskis, dem Bariton der Comedian Harmonists. Der war vor den Nazis nach USA geflohen und dort bis zu seinem 97. Lebensjahr als Kantor der jüdischen Gemeinden in San Francisco und später in Palm Springs tätig.

Danach ließen die Erlanger sich auf dem Walk of Fame von Palm Springs am Stern von Elke Sommer fotografieren. Nach der Besichtigung von "Huntington – Gardens and Library" anderntags in LA war ein Hausbesuch bei Elke Sommer in Beverly Hills angesagt: "Die Dame des Hauses hat uns herzlich empfangen.

Wir haben viel gesungen, und wir waren immer wieder erstaunt, wie gut Elke die deutschen Lieder kannte", freuten sich die Stad‘l-Sänger.

