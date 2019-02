Stadt Erlangen sagt nein zu Biomülltüten

Begründung der Verwaltung: Ökobilanz "deutlich schlechter" - 06.02.2019 06:00 Uhr

ERLANGEN - Andere Städte haben sie längst. Und erst kürzlich hat der Bund Naturschutz (BN) gefordert, dass Erlangen ihrem Beispiel folgt und ebenfalls Biomülltüten kostenlos verteilen lässt. Doch daraus wird wohl nichts.

Die Ansichten über den Gebrauch von Biomülltüten gehen auseinander. Die Stadt Erlangen will jedenfalls keine einführen und verteilen. © Klaus Lehnberger



Kein Zweifel. Solche Mülltüten aus stärkerem Papier, die andernorts zum Beispiel im Eingangsbereich von Supermärkten ausliegen, sind eine durchaus praktische Sache. Doch in Erlangen "können wir eine größere Nachfrage danach bisher nicht feststellen", heißt es in dem Antwortschreiben der Verwaltung an den BN. Empfohlen wird statt dessen, Zeitungspapier zu verwenden oder vor allem auch gebrauchte Papiertüten, die man beim Einkauf erhält – beispielsweise beim Bäcker oder Metzger. Und überhaupt: Papiertüten, die nur zum Umhüllen von Bioabfall hergestellt werden, sind in ihrer Ökobilanz "deutlich schlechter zu bewerten" als die Verwendung von ohnehin schon vorhandenen Tüten.

Natürlich kommt es vor, dass mancher Bürger seinen Biomüll in eine Plastiktüte steckt und so in der Tonne versenkt. Aber der Anteil solcher Verschmutzungen sei bislang so gering, dass dem Entsorger "keine erhöhten Kosten" entstehen und die negativen Auswirkungen alles andere als alarmierend sind.

Sollte man doch nicht umhin kommen und über das Beschaffen und Verteilen von Biomülltüten nachdenken, könnte das Ganze über die Müllgebühren finanziert werden. Allein für die Beschaffung würden da voraussichtlich Kosten von rund 260 000 Euro anfallen, hieß es.

Die städtischen Abfall-Experten haben sich umgehört. Demnach bieten lediglich die Stadt Nürnberg sowie Stadt und Landkreis Fürth kostenlose Biomülltüten an.

rwi