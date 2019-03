Stadt Erlangen setzt jetzt auch auf E-Lkw

Zwei neue Lkw wurden jetzt in Betrieb genommen - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen setzt auf Elektromobilität und hat jetzt erstmals zwei kleine Lkw in Dienst genommen. Damit fahren jetzt elf E-Autos für die Stadt.

Das Amt für Stadtgrün hat neue Elektromobile: Im Bild bekommt Kerstin Brehm den Fahrzeugschlüssel von OB Florian Janik und Christian Lenk den Schlüssel vom berufsmäßigen Stadtrat Thomas Ternes . Foto: Harald Sippel



Die neuen umweltschonenden Fahrzeuge haben eine Reichweite von etwa 100 Kilometern und kosteten 45.000 Euro pro Stück. Die Lkw werden bei der Pflege des Schlossgartens und rund um den Dechsendorfer Weiher eingesetzt. Sie können maximal 50 Stundenkilometer fahren.

Damit die Elektro-Autos auch tanken können, bauen die Stadtwerke die Ladekapazitäten aus. Der Schwerpunkt werde dabei auf der Innenstadt liegen, erklärte Oberbürgermeister Florian Janik. Etwa werden am Großparkplatz und am Theaterplatz Ladestationen errichtet.

Aber auch in dichter besiedeltem Gebiet sollen E-Autos aufgeladen werden können. So wurde die Ladestation hinter dem Rathaus erweitert, und es wurden Ladestellen an der Kirchengemeinde Heilig Kreuz und am Langen Johann in Alterlangen aufgestellt. Fünf weitere Stationen, etwa am Großparkplatz und beim Westbad, sollen in diesem Jahr noch kommen.

Insgesamt werde geprüft, ob es weitere Standorte im Stadtgebiet für Ladestationen gäbe, so Janik. Elf neue Ladestationen seien möglich.

en