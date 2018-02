Stadt Erlangen würde gern Altstadtmarkt "aufmöbeln"

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen würde gern den "Rohdiamanten Altstadtmarkt-Passage" schleifen. Doch so schnell wie gewünscht geht das nicht.

Die Altstadtmarkt-Passage — ein Zustand, der schon längere Zeit allen Beteiligten wenig Freude bereitet. Der Stadt möchte etwas tun, kann aber nicht. Und der Investor will nicht. Jedenfalls noch nicht. © Harald Sippel



Viele Schaufenster und nichts dahinter. Die Leerstände in der Altstadtmarktpassage verbreiten ein "Flair", das an Endzeitstimmung grenzt. Und das nicht erst seit gestern. Nur noch wenige Fachgeschäfte sind geblieben., halten wacker die Stellung und kämpfen gegen die triste Situation. Geblieben ist auch das Kaufland. Ansonsten tut sich dort wenig bis gar nichts. Aber gedacht war das alles mal gänzlich anders.

Als vor einigen Jahren der neue Investor Brack Capital Properties N.V. das Ganze übernahm, war viel von einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem City-Management und dem städtischen Wirtschaftsreferat die Rede. Auch von einer Belebung der in den letzten Jahren etwas "verramschten" Immobilie. Alles sollte freundlicher und attraktiver gestaltet werden. Da sind dann vor fünf Jahren ein paar Bäumchen gepflanzt worden. Zudem sollte ein neues Lichtkonzept die abendliche Tristesse vertreiben und die allgemeine Stimmung heben. Attraktive Geschäfte statt Ramschläden. Überhaupt ein höherwertiges Angebot, am besten noch gemischt mit einem bunten Gastro-Konzept. So dass die Erlanger endlich wieder gerne in die Passage strömen. Nun gut. Man ließ so manchen bunten Drachen steigen.

Dass der Altstadtmarkt gleichsam als "Zugnummer" gründlich aufgemöbelt wird, liegt im gemeinsamen Interesse der Stadt und der Geschäftsleute der Nordstadt. Offensichtlich nur geringes Interesse hat dagegen die Brack Capital Gruppe, die eine "globale Präsenz" aufgebaut hat mit Büros und Teams in London, New York, Frankfurt, Düsseldorf, Moskau, Neu-Delhi, Amsterdam, Limassol und sonstwo. Nach eigenen Angaben nutzt die Gruppe ihre "globale Investitions-, Entwicklungs- und Management-Erfahrung, um Chancen in lokalen Märkten zu identifizieren und umzusetzen, und setzt lokale Management-Teams ein, die außergewöhnliche Renditen generieren." Eine "globale Sichtweise" ist ihr Ding. Dabei übersieht man leicht lokale Bedürfnisse – wie eben in Erlangen.

"Wir reden seit langer Zeit auf den Investor ein. Es gibt bereits ein ganzes Bündel an Gesprächen", meinte jüngst Wirtschaftsreferent Konrad Beugel, der zugleich kritisierte, dass sich der Investor "nicht ausreichend um die Immobilie kümmert." Nicht hinterm Berg hielt in dieser Sache auch OB Florian Janik: "Es herrscht ein gewisser Frust, dass wir da nicht weiter kommen. Der Eigentümer sieht wohl keinen aktuellen Handlungsbedarf. Und es gibt keine positiven Perspektiven zu verkünden", so Janik im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss. Dabei habe die Verwaltung schon viel unternommen. Aber wenn der Eigentümer einfach nicht will…

Jedenfalls steht die Stadt bereit und wäre mehr als empfänglich für Veränderungen. Denn: "Es hat unglaubliche Chancen, dort etwas zu machen", meint OB Janik.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings doch. Denn der Investor hat dieser Tage verlauten lassen, dass er im dritten Quartal 2018 wieder Kontakt mit der Stadt aufnehmen will, teilte OB Janik der Ausschussrunde mit.

