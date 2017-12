Stadt Erlangen zeigt Flagge gegen Atomwaffen

Freude über den Friedensnobelpreis für ICAN - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Weil die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (ICAN) am Sonntag mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat auch die Stadt Erlangen die "Mayors for Peace"-Flagge am Rathaus gehisst.

Oberbürgermeister Florian Janik (2.v.li.) und Mitglieder des Erlanger Bündnisses für den Frieden haben gemeinsam die Flagge der „Bürgermeister für den Frieden“ gehisst. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki 1945 ist auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Takeshi Araki, im Jahre 1982 die internationale Organisation "Bürgermeister für den Frieden" gegründet worden. Sie will durch Aktionen und Kampagnen die Abschaffung von Atomwaffen erreichen.

Dem Netzwerk gehören über 7000 Kommunen in über 160 Ländern an, darunter Erlangen und Baiersdorf. Oberbürgermeister Florian Janik und Vertreter des Erlanger Bündnisses für den Frieden haben die Flagge gemeinsam am Rathaus hoch gezogen.

Die Fahne hängt bis einschließlich Montag am Rathaus.

kds