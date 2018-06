Stadtmeisterschaft der Segler in Erlangen

Am Dechsendorfer Weiher gewannen Stefan und Nikola Braun in der 420er Klasse - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Bei ordentlich Wind hat die Segelgemeinschaft Erlangen die Stadtmeisterschaften am Dechsendorfer Weiher ausgetragen. Zwölf Boote tummelten sich auf dem Wasser.

Diesmal mussten die Segler am Dechsendorfer Weiher nicht lange auf Wind warten. Foto: Harald Sippel



Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön: Das gilt natürlich auch für den Dechsendorfer Weiher in Erlangen. Dort segelten am Wochenende Jugendliche und Erwachsene um die Stadtmeisterschaft. Ausrichter war die Segelgemeinschaft Erlangen. Zwölf Boote mit mehr als 20 Segler waren auf dem Wasser.

Auf Wind warten mussten sie alle nicht. Statt Hochsommer-Sonne gab es Wolken und Wind. Für Wettfahrten also genau richtig. Am Samstag starteten drei Rennen, die letzte und entscheidende

Wettfahrt fand dann am Sonntag statt.

Platz eins in der 420er Klasse ging an die Erlanger Crew Stefan und Nikola Braun (SGE) vor den Vorjahressiegern Hans-Werner und Erika Rathje (SGE). Den dritten Platz belegte die Jugendmannschaft aus Hof Tizian Trummer und Tom Hapke (SFHof). Dritter Stadtmeister wurde Reinhold Trümper mit dem jüngsten Teilnehmer, dem zwölfjährigen Gustav Spielhagen. In der Bootsklasse Laser starteten nur zwei Boote.

Stadtmeisterin wurde Tina Neudecker (SGE) mit drei ersten Plätzen vor Elmar Amrhein vom zweiten Erlanger Segelverein aus Dechsendorf (SCGr). Alle Ergebnisse finden Sie hier.

