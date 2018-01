Stadtwerke-Kamin in Erlangen leuchtet weiter

Allerdings soll das Licht abgeschalten werden, wenn Vögel vorbeiziehen - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Das nächtliche Licht des Kamins der Stadtwerke wird in den Hauptvogelzugzeiten abgeschaltet. Außerhalb der Zeit des Vogelzugs wird der Kamin wie bisher bei Einsetzen der Dämmerung (mit Nachtunterbrechung von 24 bis 4.30 Uhr) erleuchtet.

Die Illumination des Kamins im Jubiläumsjahr 2017 hat viele Befürworter gefunden. Aber auch die Umwelt- und Naturschutzverbände haben sich zu Wort gemeldet und auf die Problematik der Auswirkungen auf die Vogelwelt hingewiesen.

Die Stadtwerke nehmen diese Bedenken ernst. "Wir möchten aber auch dem Wunsch der überwiegenden Mehrheit der Erlanger Bevölkerung die eine Beibehaltung der Illumination wünschen, nachkommen.", so Stadtwerke-Vorstand Wolfgang Geus.

Deshalb fanden mehrere Gespräche mit den Umweltverbänden sowie der Naturschutzbehörde als auch den Stadtwerken mit dem Ziel statt, eine für alle Seiten einvernehmliche Lösung zu erzielen. Der Kamin wird vom 1. bis 31. März und vom 15. August bis 15. November nicht angestrahlt.

Bilderstrecke zum Thema

Am Tag der Offenen Tür hatten die Stadtwerke fast alle Bereiche geöffnet. Die Besucher wollten sehen, wo der Strom, die Fernwärme und das Wasser her kommen und zeigten großes Interesse auch an Details.