Stadtwerke-Kamin in Erlangen wird rot leuchten

ERLANGEN - Zum Weltaids-Tag am Samstag, 1. Dezember, wird der Schornstein der Stadtwerke in Erlangen rot beleuchtet.

Zum Welt-Pankreaskrebstag leuchtete der Kamin lila. Ab Freitag strahlt er in rot. Foto: Harald Sippel



Los geht es bereits am Freitag, 30. November, mit dem Einbruch der Dämmerung. Die Aidshilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth verspricht sich vom dem roten Kamin, dass ihre in der Stadt geplanten Aktionen mehr Aufmerksamkeit genießen. "Wir hoffen, dass viele Erlangerinnen und Erlanger erfahren, warum der Schlot angestrahlt wird und sich so das aktuelle Wissen über HIV und Aids verbreitet und Diskriminierung entgegen gewirkt wird", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das rote Licht am Kamin soll an die rote Solidaritätsschleife erinnern, die weltweit als Symbol der Solidarität mit HIV-Infizierten und Aids-Kranken gilt. Am Samstag wird der Kamin von 5 Uhr morgens bis Tagesanbruch und dann wieder mit Einsetzen der Abenddämmerung bis Mitternacht rot leuchten.

In Deutschland sind geschätzt 88 400 Menschen mit HIV infiziert. "Aids ist immer noch nicht heilbar und erfordert eine lebenslange Therapie", sagt Prof. Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts des Uni-Klinikums Erlangen. Da lebenslange Therapien in vielen Regionen der Welt kaum finanzierbar seien, komme der Entwicklung von HIV-Impfstoffen eine besondere Bedeutung zu.

Der Weltaids-Tag soll auch auf das Stigma der Infizierten aufmerksam machen, erklärt die Aidshilfe. "Der Virus ist heute gut behandelbar und unter richtiger Therapie ist ein Infizierter nicht mehr infektiös". HIV-positive Menschen würden aber immer noch mit "falschen Vorurteilen" konfrontiert. Viele HIV-Kranke würden sich deshalb auch nicht outen.

"Die Ansteckungsgefahr durch Aids ist unverändert hoch", erklärt Dr. Florian Schuch, Vorsitzender des ärztlichen Kreisverbands Erlangen. "Viele sind sich dieser Tatsache aber nicht bewusst". Die Ansteckung passiere vorwiegend durch sexuelle Kontakte. Mit "Safer Sex", also mit Kondomen, könne man sich vor HIV und andere sexuelle Krankheiten schützen.

