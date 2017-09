Star gibt sich in Erlangen die Ehre

Veronica Ferres stellt Film vor — EN verlosen Karten - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Ein Star zu Gast in Erlangen: Die Schauspielerin Veronica Ferres besucht am Sonntag, 1. Oktober, den Filmpalast CineStar und stellt dort ihren neuen Film "Unter deutschen Betten" vor. Die Erlanger Nachrichten verlosen dazu 5x2 Eintrittskarten.

Präsentiert im Oktober ihren neuen Film „Unter deutschen Betten“ im CineStar: Veronica Ferres. © Foto: Marius Becker/dpa



Die Hauptdarstellerin und Produzentin Veronica Ferres präsentiert ihre neue Komödie "Unter deutschen Betten" am 1. Oktober ab 16 Uhr im Rahmen einer Preview.

Was passiert, wenn ein Schlager-sternchen auf fiese Art und Weise ausgetauscht wird und sich dann mit ihrer eigenen Putzfrau zusammentut, ist Thema des Films. Als Vorlage diente der gleichnamige Bestseller von Justyna Polanska.

Zum Inhalt: Die Schlagersängerin Linda Lehmann (Veronica Ferres) ist ein echtes One-Hit-Wonder. Ihre Karriere stagniert eher, und seitdem sie von ihrem Freund und Produzent Friedrich (Heiner Lauterbach) sitzengelassen wurde, geht es steil bergab. Auf dem Tiefpunkt ihrer Karriere ist die Putzfrau Justyna (Magdalena Boczarska) der einzige Mensch, der ihr noch hilft. Denn als Star hat die Sängerin ihr ganzes Umfeld vor den Kopf gestoßen. Nun erwartet sie eine harte Schule der Demut. Natürlich ist die eingebildete Linda Lehmann nicht für die Arbeit als Putzfrau gemacht. Zumal sie in ihrer neuen Berufung ganz ungeschönt auf die Doppelmoral ihrer Kunden trifft, die harten Arbeitsbedingungen erlebt und so manch andere Überraschung entdeckt, die deutsche Schlafzimmer eben so bereithalten. Darüber hinaus gehören auch ehemalige Produzenten aus dem Musik-Business zu ihrem Kundenkreis. Als Putzfrau erlebt Linda Lehmann ihre ehemaligen Kollegen aus einer ganz neuen Perspektive – und lernt dabei auch viel über sich selbst.

Nach der Vorstellung des Films haben die Besucher ab 18 Uhr die Chance auf ein Selfie oder ein Autogramm.

Tickets gibt es an der CineStar-Kinokasse und im Internet unter www.cinestar.de

Wer Karten gewinnen möchte, schreibt bis Montag eine Postkarte an Erlanger Nachrichten, Redaktion, Innere Brucker Straße 11, 91054 Erlangen oder mailt das Stichwort "Verlosung: Ferres" an redaktion-erlangen@pressenetz.de (die Gewinner werden verständigt).

en