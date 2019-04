Star-Reigen bei der Jubiläumsgala des "fifty fifty" in Erlangen

Martin Rassau, Viva Voce und Co. gratulierten der Kleinkunstbühne zum 30-jährigen Bestehen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am 2. April 1989 wurde das "fifty fifty" eröffnet. Nun hat zum 30-jährigen Bestehen der Erlanger Kleinkunstbühne unter dem Motto "Keine halben Sachen" eine Gala mit Stars der regionalen Szene stattgefunden

Viva Voce bei der fifty fifty-Jubiläums-Gala © Klaus-Dieter Schreiter



Viva Voce bei der fifty fifty-Jubiläums-Gala Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Aus den hinteren Reihen betrachtet wirkt der Mann, der nun auf die Bühne kommt und in der Hand einen Aktenordner trägt, wie der nette Farmer aus der Zeichentrick-Serie "Shaun das Schaf". Schnell die Brille wechseln! Es ist Erlangens Oberbürgermeister, der zum Gratulieren in die Ladeshalle geeilt war. Da er beim Start des "fifty fifty" gerade mal neun Jahre alt war – und damals natürlich noch nicht Oberbürgermeister —, ist er vorab ins Stadtarchiv geeilt, um sich den "Handakt fifty fifty" seines Vorvorgänger zu organisieren.

Natürlich waren noch mehr bekannte Gesichter in die volle Ladeshalle geeilt, um mit einem Beitrag zu gratulieren. Beispielsweise die A-capella-Formation "Viva Voce". Die Sänger hatten extra Lieder umgeschrieben und begeisterten als Überraschungsgäste das Publikum.

Ebenfalls mit dabei: Der Nürnberger Kabarettist Bernd Regenauer, der mit seinen "Nützel"-Programmen regelmäßig im "fifty fifty" zu Gast war - und ist.

In der Kleinkunstbühne startete Claudia Bill ihre Karriere. Die Dame aus Effeltrich ist Sängerin, Verwandlungskünstlerin und Stimmungskanone zugleich - und legte sich an diesem Abend mächtig ins Zeug.

Aus Fürth angereist war Martin Rassau. An seiner Seite an diesem Abend Bernhard Ottinger. Beide berichteten, was so alles passieren kann, wenn man zu Geburtstagsfeiern der Verwandtschaft "aufs Land" eingeladen wird.

Bilderstrecke zum Thema Eine Kultur-Institution in Erlangen: 30 Jahre "fifty fifty" Am 2. April 1989 wurde die Kleinkunstbühne "fifty fifty" eröffnet. Seitdem stehen dort Künstler wie Harald Schmidt, Tim Fischer, Lotti Huber oder Klaus von Wagner auf der Bühne. Hier ein Streifzug durch 30 Jahre "Fifty"-Geschichte.



Auf seine ehemalige Comedy-Truppe "TBC" traf Mac Härder. Das Totale Bamberger Cabarett führte zudem dem Publikum vor, wie die Medienlandschaft im digitalen Zeitalter verrückt spielt, wenn in China der berühmte Sack Reis umfällt. Zum Finale holte Moderator Klaus Karl-Kraus nochmal Senior-Theaterchef Andi Büeler samt Team und alle Künstler auf die Bühne, um gemeinsam Beatles-Hits als Rauswerfer zu singen.