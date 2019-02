Starke Grooves trafen das Schillern des Meeres

Tolles GVE-Familienkonzert mit der Formation "Quadro Nuevo" im Kleinen Saal der Heinrich-Lades-Halle - 19.02.2019 18:52 Uhr

ERLANGEN - Der GVE hatte "Quadro Nuevo" zu seinem Familienkonzert eingeladen und die vier Vollblutmusiker, die genauso gern auf der Straße wie in der Carnegie Hall spielen, fanden im ausverkauften Kleinen Saal der Heinrich-Lades-Halle hoch motivierte Zuhörer aller Altersklassen vor.

Internationale Musik als Mitbringsel: „Quadro Nuevo“ übte sich in großer Kunstfertigkeit und Spiellust. Foto: F.: Harald Sippel



Schnell waren die Musiker vorgestellt und ihre Instrumente von hohen Stimmen aus dem Publikum identifiziert: Chris Gall am Flügel, D. D. Lowka, "vielsaitiger" Percussionist am Kontrabass, Andreas Hinterseher, der Akkordeon, Bandoneon, Vibrandoneon und Trompete mitgebracht hatte und Mulo Francel, Saxofonist und Klarinettist, der durch das Konzert führte.

Die "Quadro Nuevo"-Musiker reisen seit 1996 gemeinsam durch die Welt, und die Musik der verschiedenen Länder, die sie auf ihren Reisen gehört und erlernt haben, hatten sie sozusagen als Mitbringsel für die Erlanger Familien dabei – Tango aus Argentinien, Arabisches aus Kairo, Italianità und – wunderbar übersetzt in den Balkan-Sound – deutsches Volksliedgut. So klappert die Mühle am rauschenden Bach, die Gedanken sind frei, und als Reggae gibt es auch noch die "droi Choinoisoin moit doim Kointroiboiss" (hier die "Bayrische Variante").

Spielerisch lernen die Kinder, auf den jeweiligen Solisten zu hören und ihm am Ende für seine große Kunstfertigkeit und Spiellust mit Zwischenapplaus zu danken, niemand lässt sich zweimal bitten, an bestimmten Stellen mitzuklatschen oder mitzusingen. Groß und Klein ist voll bei der Sache, mitgerissen von den starken Grooves, hingerissen vom Schillern des Meeres an der Absturzstelle des Ikarus.

Entspannt und natürlich

In seiner spontan an Karl Valentin erinnernden Art, so entspannt und natürlich, sagt Mulo ein Lied an, das "Quadro Nuevo" erfunden hat, nachdem die Musiker an dem Dorf "Patumi" am Ende des Schwarzen Meeres vorbeigefahren waren. Sie haben nicht angehalten, aber so schön könnte es in diesem Dorf sein. Sie werden nicht noch einmal hinfahren und sich das Dorf anschauen, denn wenn es dort nicht so schön ist, was machen sie dann mit dem Lied??? Für die Zuhörer ist "Patumi" jedenfalls ein buntes Dorf, lebendig und mit gut gelaunten Leuten, genau so, wie das schöne Lied klingt.

Natürlich kann niemand akzeptieren, dass die vier Musiker von "Quadro Nuevo" danach einfach Schluss machen wollen und so gibt es noch drei Zugaben, bei denen man endlich nicht nur mit den Zehen mitwippen, sondern richtig mittanzen durfte. Ein tolles Familienkonzert!

CORA UITTING