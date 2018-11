Am Erlanger Maximiliansplatz ist ein vier Tonnen schwerer Magnet für ein hochmodernes neues MRT mit einem Autokran in das Untergeschoss des Internistischen Zentrums des Universitätsklinikums Erlangen gehoben worden. Das Spektakel haben Ärzte des Klinikums und Siemens-Mitarbeiter, bei denen im Röthelheimpark das Gerät gebaut worden ist, beobachtet.

Es wird wieder weihnachtlich in Erlangen: Am Montagabend eröffnete Oberbürgermeister Florian Janik die großen drei Weihnachtsmärkte in der Hugenottenstadt. Besonders die Waldweihnacht am Schlossplatz dürfte wieder einige Besucher anlocken.