Stars von morgen in Erlangen

Das "Unter einem Dach"-Festival im E-Werk - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Stars von morgen: Am 27. April findet ab 19 Uhr wieder das "Unter einem Dach Festival" im E-Werk statt.

Aus dem Waschsalon auf die Bühne: Die Band Blackout Problems. © Foto: Karakurt



Einmal im Jahr präsentiert das E-Werk in Erlangen auf allen Bühnen die das Haus zu bieten hat (auch im Garten) die "neusten und frischesten Lieblingsbands".

Dabei stehen Empfehlungen des E-Werk-Bookingteams auf dem Programm. "Wir präsentieren beim Unter-einem-Dach-Festival ganz besondere Künstler, die wir vorstellen und ans Herz legen wollen, damit unsere Besucher hinterher sagen könnt: ich kannte die schon bevor sie berühmt waren", erzählt E-Werk-Programmleiter Holger Watzka.

Wie jedes Jahr liegt das Hauptaugenmerk des Bookingteams dabei auf neuen, deutschen Acts. Aber auch international wird es dieses Jahr. Mit dabei sind Ahzumjot (Rap), Blackout Problems (Alternative Rock), Blond (Indie Pop), Fuck Art, Lets dance (Electro), Hannah Epperson (Folk), He Told Me To (Pop), Kids of Adelaide (Folk Rock), Leak (Post-Pop-Rock), Lemur (HipHop), Liam x (Indie Electronica) Mic Mali (Funkpop), Nobutthefrog (Folk), Rikas (Surf-Indie), Sam Vance-Law (Chamber-Pop), Suzan Köcher (Retro Pop), The Air We Breathe (Indie) und Van Holzen (Alternative Rock).

"Im Kino entsteht wieder ein intimer Rahmen für Acoustic-Konzerte, in der Disco gibt’s eine kompakte, kleine Bühne die immer einfach rockt und die Freiluft-Saison startet mit Indie-Klängen auf der neuen Open Air Bühne in unserem Garten.

Sie kommen aus Chemnitz und beschrieben ihre Musik so: „Blond ist das Aufstoßen nach dem Genuss eines grellfarbenen Energydrinks.“ © Foto: Uhlmann



Die Kellerbühne wird ein weites Spektrum an Popkünstlern bieten. Und es wird laut auf der Hauptbühne im Saal", freut sich Watzka.

