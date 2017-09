Startschuss für Südstadtpark in Erlangen

Die GBW Gruppe baut dringend benötigten Wohnraum - vor 48 Minuten

ERLANGEN - Spatenstich für das "Südstadtpark" genannte Bauprojekt der GBW Gruppe. Im ersten Bauabschnitt entstehen drei Punkthäuser in der Mitte des Quartiers.

Startschuss für den „Südstadtpark“ (v.l.): GBW-Geschäftsführer Stefan De Greiff, GBW-Geschäftsführer Claus Lehner, OB Florian Janik und Michael Worm von der Mieterinitiative. © Foto: Harald Sippel



Die GBW Gruppe plant in dem Karree zwischen der Stinzingstraße, Nürnberger Straße, Paul-Gossen-Straße und Koldestraße zu den bereits bestehenden rund 900 Wohneinheiten weitere 600 Wohnungen. Damit will das Unternehmen der weiterhin ungebremsten Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gerecht werden. Dies sei, so der Vorsitzende der GBW-Geschäftsführung, Claus Lehner, eine gemeinsame Aufgabe der Städte und Kommunen. "Unser gemeinsames Ziel muss es in den nächsten Jahren sein, noch mehr Wohnraum für alle Gruppen der Bevölkerung zu schaffen. Insbesondere brauchen wir bezahlbaren Wohnraum, um die fortschreitenden Verluste von sozial gefördertem Wohnraum zu stoppen."

"In Erlangen wird bezahlbarer Wohnraum dringend benötigt", sagte Oberbürgermeister Florian Janik. Doch es gehe nicht nur um bezahlbaren Wohnraum, sondern auch um ein lebenswertes Umfeld. "Es ist uns deshalb wichtig", so das Stadtoberhaupt weiter, "dass nicht einfach bestehendes Baurecht genutzt wird, sondern dass bei den Maßnahmen auch die Quartiere aufgewertet werden, beispielsweise durch belebte Grünflächen oder besseren Lärmschutz."

