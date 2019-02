Stau-Ärger auf A73 und A3 bei Erlangen: "Ein Einzelfall"

Derzeit behindern immer wieder Baustellen den Verkehr auf den Autobahnen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Rund um Erlangen staute sich am Dienstag, 26. Februar, auf der Autobahn kilometerlang der Berufsverkehr. Doch die Verzögerung hatte einen Grund und soll laut Autobahndirektion nicht mehr vorkommen.

Ein Blick aus der Vogelperspektive: Unser Foto zeigt das Autobahnkreuz A3/A73 aus der Luft, aufgenommen im Mai 2018. Derzeit gibt es Baustellen an den Autobahnen. © Archivfoto: Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de



Ein Blick aus der Vogelperspektive: Unser Foto zeigt das Autobahnkreuz A3/A73 aus der Luft, aufgenommen im Mai 2018. Derzeit gibt es Baustellen an den Autobahnen. Foto: Archivfoto: Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de



Eigentlich hätte die (neue) Verkehrsführung am Dienstagmorgen auf der A3 schon fertig sein sollen, sagt Edith Kolarik, die Pressesprecherin der Autobahndirektion Nordbayern, und berichtet dann, weshalb es dann doch ganz anders gekommen ist.

Die für die Bauarbeiten vorgesehene Nacht von Montag auf Dienstag war nämlich so kalt gewesen, dass sich die dafür nötigen gelben Markierungen nicht auf dem Boden aufbringen ließen. "Die Straße musste erst angewärmt werden", erläutert Kolarik, "und erst danach war das Anbringen der gelben Markierungen möglich."

Bilderstrecke zum Thema Schutt und Asche: Brücke über A3 bei Erlangen abgerissen Rund zwölf Stunden dauerte es, bis Beton und Stahl in Schutt und Asche lagen: Eine ganze Armada an Spezialisten war in der Nacht auf Sonntag im Einsatz, um im Zuge des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen eine knapp 100 Meter lange Behelfsbrücke zwischen Bruck und Eltersdorf abzureißen. Überschattet wurde der Abriss von einem schweren Unfall: Ein Arbeiter wurde von einem hochspringenden Betonteil getroffen und lebensgefährlich verletzt.



Die Folge: Die Bauarbeiten waren mit Einsetzen des Berufsverkehrs noch nicht fertig, die Fahrbahn weiterhin einspurig. "Das versuchen wir immer, zu vermeiden und dass es nun durch die Verzögerung dazu gekommen ist, tut uns wirklich leid", beteuert die Pressesprecherin. Da aber die Temperaturen niemand vorausahnen und somit die Verzögerung voraussehen konnte, hat man auch nicht davor warnen können.

Dass sich da bei vielen Berufspendlern Unmut breit gemacht hat, könne sie durchaus verstehen, sagt Kolarik - und verspricht: "Das war ein Einzelfall, das kommt nicht mehr vor." Tatsächlich hatte sich der Verkehr am Dienstagmorgen auf der A3 etwa zwischen Höchstadt und Erlangen kilometerweit gestaut.

Auch auf den Zufahrtsstraßen beispielsweise rund um Herzogenaurach staute sich der Verkehr. Christian Deisel von der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen spricht ebenfalls von kilometerlangen Staus, ist aber zufrieden, dass es in dem morgendlichen Berufsverkehr zumindest keinen einzigen Unfall gegeben hat. Anders am Mittwochmorgen: Da gab es auf der A3 Staus nach einem Unfall.

Grund für die Verzögerungen sind derzeit Baustellen an den Autobahnen 3 und 73. Eine Großbaustelle säumt das Kreuz Fürth-Erlangen. Nachdem am vergangenen Wochenende die A3 wegen eines Brückenabbruchs gesperrt wurde, ist jetzt die Spur auf der A73 teilweise verengt. Auch wenn der jüngste Stau eine Ausnahmesituation war, müssen sich Pendler auch in nächster Zeit immer wieder auf Beeinträchtigungen und Verzögerungen einstellen.

Bilderstrecke zum Thema Brückenbauten, eine Quelle und Unfälle: Die Geschichte der A3 Die A3 ist mit 769 Kilometern die zweitlängste Autobahn Deutschlands und durchquert die Metropolregion Nürnberg. Unfälle, aufwändige Brückenbauten und der Fund einer Quelle am Straßenrand: Wir blicken in die vielseitige Geschichte der Autobahn.



sc/vek