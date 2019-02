Stau-Ärger bei Erlangen: "Ein Einzelfall"

Derzeit immer wieder Baustellen auf den Autobahnen A 3 und A 73 - vor 16 Minuten

ERLANGEN - Rund um Erlangen staute sich am Dienstag, 26. Februar 2019, auf der Autobahn kilometerlang der Berufsverkehr. Doch die Verzögerung hatte einen Grund und soll laut Autobahndirektion nicht mehr vorkommen.

Ein Blick aus der Vogelperspektive: Unser Foto zeigt das Autobahnkreuz A 3/A 73 aus der Luft, aufgenommen im Mai 2018. Derzeit gibt es Baustellen an den Autobahnen A 3 und A 73. © Archivfoto: Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de

Eigentlich hätte die (neue) Verkehrsführung am Dienstagmorgen auf der A 3 schon fertig sein sollen, sagt Edith Kolarik, die Pressesprecherin der Autobahndirektion Nordbayern, und berichtet dann, weshalb es dann doch ganz anders gekommen ist.

Rund zwölf Stunden dauerte es, bis Beton und Stahl in Schutt und Asche lagen: Eine ganze Armada an Spezialisten war in der Nacht auf Sonntag im Einsatz, um im Zuge des Ausbaus des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen eine knapp 100 Meter lange Behelfsbrücke zwischen Bruck und Eltersdorf abzureißen. Überschattet wurde der Abriss von einem schweren Unfall: Ein Arbeiter wurde von einem hochspringenden Betonteil getroffen und lebensgefährlich verletzt.