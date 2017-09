Stau und Ärger an der Martinsbühler Straße

ERLANGEN - Wer am ersten Schultag nach den Sommerferien über die Pfarrstraße und die Bahnunterführung in der Martinsbühler Straße gen Westen fahren wollte, der hatte Pech. Denn dieser Straßenzug war entgegen der städtischen Ankündigung immer noch gesperrt. Die Folge: Ein langer Stau in Haupt- und Bayreuther Straße.

Die Pfarrstraße und die Martinsbühler Straße samt Bahnunterführung waren zum Schulanfang noch gesperrt. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Eigentlich waren die Bauarbeiten pünktlich fertig, doch mochte die Stadt den Straßenzug nicht freigeben, weil die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet war. In der Unterführung neben der fertigen Fahrbahn in Richtung Westen befindet sich eine tiefe Baugrube. Dort wird noch die Fahrbahn in Richtung Innenstadt gebaut.

Der Rand dieser gut einen Meter tiefen Grube war derart steil, dass Absturzgefahr bestand. Die Stadt hatte darum gefordert, dass eine Böschung angebracht werden muss. Das ist bis gegen Mittag erledigt worden.

Danach wurden dann die gelben Richtungspfeile auf den Fahrbahnen abgekratzt und die Sperren wieder weg geräumt, so dass der Verkehr nun in Richtung Westen wieder durch die Unterführung fließen kann.

Autofahrer, die aus Richtung Westen kommen, müssen jedoch weiterhin die Umleitung über die Bayreuther Straße nehmen. Vom 30. Oktober bis 5. November wird die Bahnunterführung noch einmal komplett gesperrt werden.

