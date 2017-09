Staub- und Lärmbelastungen am Kreuz Fürth/Erlangen gehen weiter

Nicht nur der Verkehr auf der Schnellstraße Richtung Nürnberg ist betroffen, auch die Anwohner müssen sich weiter auf Beeinträchtigungen einstellen - vor 1 Stunde

Baugeschehen beherrschen das Stadtbild. So geht der Ausbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen nach einer Mitteilung der Autobahndirektion Nordbayern voran. Wir haben die Schwerpunkte zusammengestellt.

Ein wahrer Schilderwald, der allerdings alles andere als Frischluft bietet: das Autobahnkreuz. © Harald Sippel



Was läuft gerade?



Lärmschutzwand A 73-West Bruck: Der Kopfbalken wurde fertiggestellt und die Bohrebene zurückgebaut. Nun werden die Fundamente und darauf die Gabionenwand als Bohrpfahlverblendung hergestellt. Dadurch kann es tagsüber zu Staub- und Lärmbelastungen kommen.

Entwässerung: Die Bohr- und Rammarbeiten für die Baugrubenumschließungen wurden fertiggestellt. Die Durchpressung des Langenaugrabens ist abgeschlossen. Derzeit erfolgen noch Umbinde- und Anschlussarbeiten für die endgültige Fertigstellung der Langenaugrabenverrohrung. Der örtliche Schwerpunkt der Durchpressung für die Tiefenentwässerung liegt im Nordwest-Quadranten des Autobahnkreuzes. Im Bereich des Regenrückhaltebeckens laufen Rückverankerungsarbeiten für die Baugrubenumschließung.

Straßenbau: Die provisorische Verbreiterung A 73 südlich des Autobahnkreuzes ist abgeschlossen und die Verkehrsführung wurde zurückgebaut. Die provisorischen Schleifenrampen in den westlichen Quadranten des Au- tobahnkreuzes und im Südost-Quadrant werden geschüttet. Es gibt Restarbeiten an der südlichen Rampe an dem neuen Überführungsbauwerk Weinstraße über die A 3.

Bauwerke: Abfuhr des Betonabbruchs von der alten, im August abgebrochenen, Überführung der Weinstraße über die A 3. Restarbeiten (Geländer, Entwässerung) an den restlichen Behelfsbauwerken.



Was steht als Nächstes an?

Lärmschutzwand A 73-West Bruck: Fortführung der Montage der Bohrpfahlverblendung durch Gabionen. Die Lärmschutzwand wird im Herbst errichtet.

Entwässerung: Fortführung der Pressarbeiten, Beginn des Beckenaushubes

Straßenbau: Weitere Arbeiten an den Schleifenrampen. Fertigstellung des westlichen Geh- und Radweges auf der Brücke Weinstraße über die A 3. Beginn der Rampenherstellung der Staatsstraße 2242 an das provisorische Überführungsbauwerk.

Bauwerke: Rampenherstellung an der provisorischen Geh- /Radwegüberführung zwischen Eltersdorf und Erlangen-Bruck.

