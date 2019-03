Steinwürfe nach Disco-Rausschmiss in Erlanger Innenstadt

Zwei betrunkene Randalierer trafen einen Türsteher am Kopf - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Nachdem zwei betrunkene Streithähne aus einer Diskothek in der Innenstadt verwiesen worden waren,warfen sie mit Steinen auf die Türsteher.

Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden betrunkenen Männer am frühen Sonntag Morgen mehrfach mit anderen Gästen in der Diskothek in Streit. Daher wurden sie von den Türstehern der Örtlichkeit verwiesen. Damit waren die beiden Störenfriede nicht einverstanden. Sie bewaffneten sich vor der Diskothek mit Steinen, die einen Durchmesser von ca. fünf Zentimetern hatten, und warfen damit in Richtung der Türsteher und auf die Scheiben anliegender Geschäfte.

Ein Türsteher wurde durch einen Stein am Kopf getroffen und zog sich eine kleine Wunde zu. Außerdem wurde eine Schaufensterscheibe stark beschädigt. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen die Männer fest.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en