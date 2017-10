Sternenhimmel und Gewitter in Erlangen

Fotoausstellung über die Anden von Heiko Beyer in den EN-Redaktionsräumen - vor 5 Minuten

ERLANGEN - Die Ausstellung "Die Anden – 7000 km längs durch Südamerika" mit großformatigen Bildern des Fotojournalisten Heiko Beyer ist in den Redaktionsräumen der Erlanger Nachrichten, Innere Brucker Straße 11, eröffnet worden.

Chilenischer Wein und interessante Gespräche: Kulturamtsleiterin Anne Reimann unterhält sich bei der Vernissage vor einem Bild des kolumbianischen Cocuy Nationalparks mit Fotojournalist Heiko Beyer. © Foto: Harald Sippel



Chilenischer Wein und interessante Gespräche: Kulturamtsleiterin Anne Reimann unterhält sich bei der Vernissage vor einem Bild des kolumbianischen Cocuy Nationalparks mit Fotojournalist Heiko Beyer. Foto: Foto: Harald Sippel



Ein Gewitter entlädt sich heftig mit wuchtigen Blitzen bei Congo Mirador in Venezuela. Ein sternenübersäter Nachthimmel wölbt sich über dem Zelt des Reisenden im argentinischen Lanin-Nationalpark. Der Vulkan Reventador in Ecuador entlässt bei seinem Ausbruch riesige Rauchschwaden in den Himmel. Eindrucksvoll verwittert ist das Gesicht einer Frau bei der Andacht in einer Kirche in Peru.

Stets ist der Moment das Entscheidende, der Moment, in dem sich die Fakten mit dem Atmosphärischen treffen, in dem alles miteinander harmoniert. In solchen Momenten macht der Erlanger Fotojournalist und "Fernweh-Festival"-Veranstalter Heiko Beyer seine Bilder. Und er hat sich einen großen Lebenstraum erfüllt: Er bereiste die südamerikanischen Anden über sieben Jahre verteilt der Länge nach und sammelte während dieses Abenteuers atemberaubende Impressionen. Neben einschüchternden Bergmassiven lichtete Heiko Beyer auch eine vielfältige Flora ab und kam mit den Bewohnern der malerischen Landschaften ins Gespräch. Aus diesem Material schuf der Erlanger eine Live-Multivision, einen Bildband, eine DVD und eben auch diese Fotoausstellung.

Seine Anden-Multivisions-Show zeigt Heiko Beyer dann am Samstag, 18. November, ab 17 Uhr im Rahmen des "Fernweh-Festivals" in der Ladeshalle (Vorbericht folgt).

Die Ausstellung ist bis zum 15. November zu sehen (geöffnet – außer feiertags – Mo.-Fr. von 14 bis 17 Uhr).

mko