Sternenzauber leuchtet über Erlangen

80 Sponsoren machen es möglich, dass der weihnachtliche Lichterglanz wieder strahlt - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Der finanziellen Beteiligung von rund 80 Partnern aus Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie ist es zu verdanken, dass das City-Management in der Erlanger Innenstadt auch heuer für weihnachtlichen Lichterglanz sorgen wird.

Dank zahlreicher Sponsoren erstrahlt die Innenstadt im weihnachtlichen Glanz. Erstmals leuchten auch am Hugenottenplatz die Sterne. © Foto: Thomas Dettweiler



26 mit moderner Energiespartechnik ausgestattete Sternengirlanden funkeln seit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte am 24. November über der Hauptstraße, zugleich werden 50 LED-beleuchtete Sternenornamente entlang der Nürnberger Straße ihr heimeliges Licht verströmen.

Üppiger Baumschmuck und eine Fülle an Licht schmücken die zwei großen Christbäume am Rathaus- und am Hugenottenplatz. Gespannt sein darf man im Besonderen auf den Weihnachtsbaum am Martin-Luther-Platz.

Wie schon im Jahr zuvor, stehen die Erlanger Stadtwerke Pate für den Christbaum in der nördlichen Innenstadt. Um den sonst weniger schmuckvoll erscheinenden zentralen Platz der Erlanger Altstadt gerade zur Adventszeit ins rechte Licht zu rücken, präsentiert sich die prächtige Tanne mit einem wahren Lichterreigen direkt am westlichen Zugang zum Altstädter Weihnachtsmarkt.

Akzente gesetzt

Mit leuchtenden Sternen an den hohen Laternenmasten auf der gegenüber liegenden Seite des Platzes schaffen die ESTW gemeinsam mit dem City-Management erstmals auch hier weihnachtliche Akzente.

"Gerade in der heutigen Zeit, da die Marketingbudgets immer knapper werden, schätzen wir es umso mehr, dass sich eine ganze Reihe Einzelhändler, Praxen, Kanzleien, Gastronomen und Hoteliers mit ihrem Umfeld solidarisch gezeigt und sich mit deren Beteiligung für den Erhalt der Weihnachtsbeleuchtung für unsere Innenstadt eingesetzt haben", freut sich Christian Frank, Geschäftsführer City-Management Erlangen.

en