Stets zur Hilfe in Erlangen bereit

Erlangens Rotarier übergeben 9000 Euro an Erlanger Organisationen - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Erlangens Rotarier werden nicht müde, zu helfen. Seit 2012 sammeln die drei Erlanger Rotary-Clubs am Ehrenamtsstand über eine Tombola auf der Erlanger Waldweihnacht für sozial tätige gemeinnützige Organisationen.

Die Präsidenten und für die Tombola auf der Waldweihnacht verantwortlichen Rotarier mit Markus Elser (Wunschpunkt), Dorothea Hobeck und Thomas Vogler (Tigerauge), Johannes Mann (Sonderfonds), Anita Urban (Diakonie) sowie Monika Michali (Familienpaten). © Stadt Erlangen



Die Präsidenten und für die Tombola auf der Waldweihnacht verantwortlichen Rotarier mit Markus Elser (Wunschpunkt), Dorothea Hobeck und Thomas Vogler (Tigerauge), Johannes Mann (Sonderfonds), Anita Urban (Diakonie) sowie Monika Michali (Familienpaten). Foto: Stadt Erlangen



Auch dieses Mal sind dabei 9000 Euro erlöst worden, die im Beisein von Bürgermeisterin Elisabeth Preuß überreicht wurden. Die Spenden erhielten der Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit der Evangelisch-Reformierten Gemeinde, die Diakonie am Ohmplatz, die Familienpaten, der Verein "Wunschpunkt" und die Initiative Kinderhospiz Nordbayern ("Tigerauge").

Da sich die Rotarier aber auch international engagieren, ging eine weitere Spende an die den Rotariern nahestehende Hilfsaktion "ShelterBox Germany". Sie agiert in Ländern, wo sich Naturkatastrophen ereignen, z. B. in Südostasien. Erst jüngst kam es dort wieder zu Erdbeben, bei denen unzählige Häuser beschädigt oder komplett zerstört worden sind. Die Familien, die darin gewohnt haben, stehen meist vor dem Nichts, so dass der Bedarf an Notunterkünften, sauberem Trinkwasser und anderen lebenswichtigen Hilfsgütern immens ist. Hier hilft "ShelterBox". So kann mit 78 Euro Einsatz ein ShelterKit weitergegeben werden, das zwei stabile Planen,

Seile und das passende Werkzeug enthält, um eine Notunterkunft zu errichten oder ein beschädigtes Haus zu reparieren.

Ein Familienzelt für 360 Euro bietet Schutz vor der Witterung sowie extremen Temperaturen. Und 750 Euro ermöglichen einer ganzen Familie einen Neuanfang mit einer Überlebenskiste, mit der Betroffene alles erhalten, was sie benötigen, um sich von einer Katastrophe halbwegs zu erholen: beispielsweise ein robustes Zelt, Werkzeug, Wasserfilter, Solarlampen, Kochutensilien, Moskitonetze und Decken.

Man muss dabei berücksichtigen, dass in vielen Ländern dieser Region viele Unterkünfte nicht mit jenen gleichzusetzen sind, wie wir es in Europa gewohnt sind.

ugr