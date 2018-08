Stille Helden am Mikroskop: Die Pathologie in Erlangen

Ein Besuch im Obduktionssaal: Abteilung hilft bei der Bekämpfung von Krankheiten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Kopfscheren, Pinzetten und eine Rippenschere — da läuft es einem eiskalt den Rücken hinunter. Im Obduktionssaal ist es kühl. "Die Geräte sind absolut steril", scherzt Michael Thieme, Medizinisch-Technischer Assistent. Wer an die Pathologie denkt, dem erscheint oft als erstes das Bild von aufgeschnittenen Leichen. Die Realität sieht aber ganz anders aus.

In die Pathologie kommen alle natürlichen Todesfälle. Doch Leichenöffnungen sind nur ein kleiner Teilbereich der Pathologie. © Fotos: Jürgen Petzoldt



In die Pathologie kommen alle natürlichen Todesfälle. Doch Leichenöffnungen sind nur ein kleiner Teilbereich der Pathologie. Foto: Fotos: Jürgen Petzoldt



Der Arbeitsalltag in der Pathologie besteht darin, Gewebe von überwiegend lebenden Menschen zu entnehmen und auf Krankheiten zu untersuchen. "Egal, ob wir Leberflecken herausschneiden, Darmspiegelungen durchführen oder Untersuchungen zur Krebsdiagnostik vornehmen, zu 95 Prozent haben wir es mit lebenden Menschen zu tun", stellt Chefarzt Prof. Dr. Arndt Hartmann klar.

Dabei müsse es manchmal schnell gehen, selbst während Operationen werden Proben entnommen und blitzschnell analysiert. "Dass wir gerade Krebsgewebe genaustens untersuchen, ist entscheidenden für die Art der Therapie und somit auch für Erfolgschancen der Heilung", betont Hartmann. "In dem Beruf gibt es natürlich auch viel Routine, aber hinter den hundertsten Bauchschmerzen steckt vielleicht Magenkrebs. Wir müssen immer hochkonzentriert arbeiten."

In die Pathologie kommen alle natürlichen Todesfälle aus dem Krankenhaus, wohingegen ungeklärte oder unnatürliche Fälle, wie durch Mord, in die Rechtsmedizin gelangen. Gerade mal zwischen acht und zehn Prozent aller Fälle der Pathologie werden einer Obduktion unterzogen, das heißt, dass Leichen zu medizinischen Zwecken geöffnet werden. Anders als in der Rechtsmedizin benötigt der Pathologe zur Obduktion eine Erlaubnis der Angehörigen.

Dieser Arbeitsbereich stellt mittlerweile aber nur einen kleinen Teilbereich dar. Wo früher ungefähr 80 Leichen in Erlangen gekühlt wurden, findet man heute gerade mal zwei Tote unter Kühlschrankbedingungen aufbewahrt.

Durch technische Mittel, wie Kernspintomographie oder Computertomographie (CT) sind Obduktionen heute überflüssig. Michael Thieme erzählt, dass maximal 34 Leichen in Pathologie und Klinikum gelagert werden könnten. Insgesamt gäbe es jährlich rund 1300 Todesfälle im Erlanger Klinikum. Nach Feststellung des Todes kommt es zur ersten Leichenuntersuchung durch den behandelnden Arzt. Nach einem genau festgelegten Zeitraum wird die zweite Untersuchung im Klinikum durchgeführt, erst danach wird die Leiche der Pathologie übergeben.

Doch als erstes muss das potenziell erkrankte Gewebe in untersuchbare Proben verwandelt werden. Veronika Weyerer (27) hat in der Pathologie ihre Doktorarbeit gemacht und absolviert seit Januar ihre Facharztausbildung: "Die Proben aus dem Krankenhaus kommen bei uns an und werden zunächst auf Name und Datum geprüft. Danach wird jede Probe makroskopisch untersucht und zugeschnitten."

Am Beispiel einer Prostata bedeutet das, dass die Probe mit zwei verschiedenen Farben versehen und im dreidimensionalen Raum orientiert wird. Somit können später alle für den Operateur wichtigen Resektatränder (klar beurteilbare, tumorfreie Schnittränder) unterschieden und beurteilt werden.

Das sei enorm wichtig, denn ein Tumor befindet sich in einem höheren Stadium, wenn er mehrere Bereiche befallen hat. Neben der Krankheitsdiagnose an sich, ist zudem die Beurteilung der kompletten Entfernung des Tumors besonders wichtig für den Patienten. Denn nur so ist auch von einem nachhaltigen Operationserfolg auszugehen.

"Unsere Aufgabe ist es, die Prostata zu untersuchen und zu beurteilen, auf welche Bereiche sich der Tumor ausdehnt, welche Konsequenzen sich daraus für die Stadieneinteilung ergeben und ob die Resektatränder tumorfrei sind", führt Weyerer aus. Jeder Arbeitsschritt wird über ein Headset diktiert und kann somit nachvollzogen werden. Ein Schreibbüro verfasst diese Berichte, die bei der Arbeit am Mikroskop eine detailgetreue Zuordnung der Schnittpräparate ermöglichen. Das ist enorm wichtig, denn ein Tumor befindet sich in einen höherem Stadium, wenn er mehrere Bereiche befallen hat.

Die Mitarbeiter sind sehr viel mehr mit der Präparation und Untersuchung von Gewebeproben lebender Menschen beschäftigt und leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine wirkungsvolle Therapie.



Die Mitarbeiter sind sehr viel mehr mit der Präparation und Untersuchung von Gewebeproben lebender Menschen beschäftigt und leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine wirkungsvolle Therapie.



Eine Besonderheit der Pathologie in Erlangen ist der Verabschiedungsraum für Angehörige, die ihre Liebsten verloren haben. Der Raum wurde zur Fertigstellung des Gebäudes von christlichen, muslimischen und jüdischen Religionsvertretern eingeweiht. So ist ein Kreuz an der Wand angebracht und ein "Qibla"-Pfeil zeigt die Gebetsrichtung nach Mekka an.

Gerade für Muslime sei der Abschied enorm wichtig und müsse schnell vonstatten gehen. "Einmal kamen zu einer Verabschiedung 120 Muslime aus ganz Deutschland angereist, um den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Das hat mich tief beeindruckt", sagt Thieme. "Die letzte muslimische Verabschiedung mussten wir absagen, weil sonst 900 Menschen gekommen wären."

Sehenswert sind auch zwei Schränke voller konservierter Organe, die teilweise bis zu 150 Jahre alt sind. Von Lungen, Herzen, Gehirnen bis zu Mägen und Rippen ist alles dabei. Früher holten sich hier Uniprofessoren regelmäßig Anschauungsmaterial für ihre Vorlesungen ab. Faszinierend ist die rote Eisenfärbung der Lunge einer Arbeiterin in einer Fürther Metallschleiferei von 1870. Mit diesen ausgestellten Organen wurde bewiesen, dass die Färbung durch äußere Einflüsse verursacht wird und nicht durch den Körper selbst.

"Das breite Spektrum der Arbeit in der Pathologie ist wirklich sehr spannend", meint Assistenzarzt Markus Eckstein (28). "Sowohl handwerkliche Tätigkeiten an Feuchtmaterialien oder an den kleineren Gewebeproben als auch die Diagnostik sind unheimlich abwechslungsreich."

Der größte Unterschied zwischen dem Arzt im Operationssaal und dem in der Pathologie sei, dass der Pathologe weniger persönlichen Kontakt mit den Patienten hätte. Die Herausforderung läge darin, von verschiedenen Fachärzten Proben zu erhalten. Man müsse sich mit fast jedem Organ oder Körperteil beschäftigen und auskennen.

Wie bei allen anderen Ärzten üblich, ist der Weg zur Facharztstelle lang. Nach dem klassischen Medizinstudium dauert es ungefähr sechs Jahre, bis die Assistenzärzte ihre Facharztausbildung absolviert haben und komplett selbstständig arbeiten können. Das Fachpersonal im Labor unterzieht sich einer dreijährigen Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten (MTA).

Während die Arbeitszimmer der Ärzte und Angestellten nicht immer optimal klimatisiert werden und teilweise Temperaturen von 35 Grad herrschen, sind die Labor-und Operationssäle angenehm temperiert. Die Kühlung der Leichen ist sehr wichtig, ein Warnsystem sorgt bei Kühlungsproblemen dafür, dass sich ein Techniker sofort darum kümmert. Ein paar Leichen gibt es also doch.

FELIX SCHWARZ