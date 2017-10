Stillen in der Öffentlichkeit erregt Gemüter in Erlangen

Aktion einiger Mütter anlässlich der Weltstillwoche löst heftige Diskussion aus - vor 42 Minuten

ERLANGEN - Stillen ist das natürlichste der Welt und sollte an jedem Ort möglich sein? Anlässlich der Weltstillwoche haben einige Mütter am Samstag mit einer Aktion auf dem Hugenottenplatz genau dafür plädiert. In den sozialen Netzwerken hat danach ein Beitrag der EN eine heftige Diskussion ausgelöst.

Die Aktion auf dem Hugenottenplatz dauerte nur wenige Minuten. Doch in den sozialen Netzwerken wurde hinterher aufs Erbittertste diskutiert — für und wider das Stillen im öffentlichen Raum. © Peter Roggenthin



Die Aktion auf dem Hugenottenplatz dauerte nur wenige Minuten. Doch in den sozialen Netzwerken wurde hinterher aufs Erbittertste diskutiert — für und wider das Stillen im öffentlichen Raum. Foto: Peter Roggenthin



So manche Frau erlebt eine Überraschung, wenn es ums Stillen in der Öffentlichkeit geht. So ging es Johanna Spanke, der nach eigener Aussage ein Cafébesitzer in Berlin untersagte, ihr Baby in seinem Laden zu stillen. Daraufhin startete sie eine Online-Petition. Sie fordert von der Bundesfamilienministerin Katarina Barley und vom Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Christian Schmidt "ein Gesetz zum Schutz des Stillens in der Öffentlichkeit". Über 23.000 Unterzeichner gibt es bisher.

Die Erlangerin Alexandra Nagel wiederum rief über Facebook zu einer Aktion auf dem Hugenottenplatz auf. "Ich möchte ein Zeichen setzen", schrieb sie. "Ein Zeichen dafür, dass stillende Mamis einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen." Von den Reaktionen auf die Aktion war sie dann aber doch überrascht.

Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Samuel war sie am Samstagnachmittag auf dem Hugenottenplatz, einige andere Mütter samt Kindern kamen dazu. Ein paar Minuten lang stillten die Frauen ihre Kinder vor dem Brunnen mitten auf dem Platz. Kurz darauf entbrannte auf der Facebook-Seite der Erlanger Nachrichten eine heftige Diskussion. Sehr emotional wurde für und wider das "Stillen in der Öffentlichkeit" argumentiert.

Im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft hätte man sich darüber vermutlich sehr gewundert, hatte man doch vor kurzem, wie die taz berichtete, erst verlauten lassen: "In einer aufgeklärten und toleranten Gesellschaft sollte das Stillen in der Öffentlichkeit idealerweise kein Problem darstellen."

Sie habe ihre Aktion ins Leben gerufen, weil es "viel zu viele schräge Blicke und abwertende Kommentare gibt", sagt Alexandra Nagel, die überzeugt davon ist, dass Stillen "das Beste fürs Kind" ist und sich gern zur Stillberaterin ausbilden lassen möchte. Ihr Ehemann Florian Nagel unterstützt sie samt ihrer Aktion und sagt: "Ich bin stolz auf meine Frau".

Die schrieb in ihrem Facebook-Aufruf: "Stillen ist mehr als nur Nahrung. Stillen ist Liebe, Geborgenheit, Nähe". Die Reaktionen hätten gezeigt, wie intolerant die Menschen seien, sagt sie im Nachhinein.

ek