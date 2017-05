Stimmen aus Erlangen zur Frankreich-Wahl

ERLANGEN - Begleitet von der Europahymne ist der künftige französische Präsident Emmanuel Macron nach dem Wahlsieg über seine Herausforderin, der Rechtspopulistin Marine Le Pen, vor seine Anhänger getreten. Ein Moment voller Symbolgehalt. Denn der Wahlsieger wird auch in Erlangen als ein Mann eingeschätzt, der sich nicht nur für Europa einsetzt, sondern auch den deutsch-französischen Beziehungen Impulse verleihen könnte. Wir haben uns umgehört.

Emmanuel Macron hat nach ersten Hochrechnungen die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. © AFP



"Das Ergebnis ist für Frankreich, Europa und auf internationaler Ebene eine große Erleichterung und ein wichtiges Signal in einer unsicheren Zeit", stellt beispielsweise Rachel Gillio, Leiterin des Deutsch-Französischen-Instiuts (DFI) in Erlangen. Sie ergänzt: "Nun steht Emmanuel Macron vor gigantischen Herausforderungen: ein Drittel der Stimmen ging an Marine Le Pen (auch wenn sie sich ein besseres Ergebnis erhoffte) und die Zahl von Nichtwählern, ungültigen oder leeren Wahlzetteln war besonders hoch. Der künftige Präsidenten ist dadurch verpflichtet, wenn nicht gar gezwungen, die französischen Bürger zu versöhnen und zu versammeln." Gillio sieht darin "eine Herausforderung, deren erste Hürde schon in Kürze bei den Parlamentswahlen genommen werden muss."

Seit geraumer Zeit pendelt Mathias Schuch zwischen Erlangen und Paris. Er arbeitet bei einem großen Energiekonzern, ist Mitglied im DFI-Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung Erlangen. Für Schuch ist "die Wahl von Macron ist wichtiges Signal für Europa und eine Chance für Frankreich." Auch er denkt, das "allerdings das Schwierigste noch vor ihm liegt.

Denn bei den anstehenden Parlamentswahlen müsse Macron getreu seinem Motto "weder links, noch rechts" Mehrheiten finden, mit denen er seine Ideen, sein Programm in Politik und konkrete Ergebnisse umsetzen könnte. "Zugleich muss er ein teilweise tief gespaltenes Land mit sich selbst und mit der politischen Klasse versöhnen, das ist meines Erachtens einer der Schlüssel zum Erfolg. Ich hoffe zudem, dass mit ihm als überzeugtem Pro-Europäer auch die deutsch-französischen Beziehungen wieder neue Impulse bekommen.", ergänzt Schuch.

