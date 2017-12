Stimmen aus Herrmanns Heimat Erlangen

ERLANGEN - Finanzminister Markus Söder soll neuer Ministerpräsident werden und 2018 als Kandidat bei der Landtagswahl antreten. Auch der aus Erlangen stammende Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) wurde bis zuletzt als heißer Anwärter für die Kandidatur gehandelt, verzichtete dann aber auf eine Bewerbung. Was sagen da (nicht nur) Parteifreunde in seiner Heimat?

Markus Söder (l.) oder Joachim Herrmann? Die Kandidatur-Frage, die heiß diskutiert wurde, ist beantwortet — zu Gunsten Söders. Foto: Michael Fischer



"Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn Joachim Herrmann der nächste Ministerpräsident geworden wäre. Entscheidend ist aber, dass eine einvernehmliche Entscheidung getroffen wurde und wir nun nach vorne blicken können", meint die CSU-Kreisvorsitzende Alexandra Wunderlich. Das sieht auch die Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion Birgitt Aßmus so: "Natürlich wäre Joachim Herrmann ein exzellenter Ministerpräsident. Enttäuschung trifft aber meine politische Gefühlslage nicht. Im Gegenteil, in erster Linie bin ich froh, dass das jetzt einvernehmlich geklärt ist."

Die Querelen der letzten Wochen sind nicht spurlos an der Partei vorbeigegangen. Wunderlich: "Personelle Unruhe tut in keinem Unternehmen gut, und natürlich auch in der Politik nicht. Sie lassen sich aber vermutlich manchmal nicht vermeiden. Wichtig ist, dass man nun wieder zusammenrückt und die inhaltliche Arbeit – gerade auch im Hinblick auf die Landtagswahl 2018 – in den Fokus stellt."

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Müller rückt auch die positiven Aspekte in den Fokus: "Die ganze Diskussion zeigt doch vielmehr, dass die CSU – anders, als immer wieder behauptet wird – eine Reihe hervorragender Personen in der Parteispitze hat, die allesamt für solche Ämter infrage kommen." Für Müller gibt es keine Zweifel an Herrmanns Rolle: "Joachim Herrmann hat ja schon erklärt, dass er wieder für den Landtag kandidieren wird. Und Markus Söder hat klargemacht, dass er unseren Innenminister als ganz wichtige Säule der bayerischen Politik betrachtet. Dem kann ich nur beipflichten."

Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) ist froh, dass die CSU-interne Debatte über eine mögliche Seehofer-Nachfolge ein Ende hat: "Man muss beileibe kein CSU-Anhänger sein, um die Querelen der vergangenen Wochen mit Sorge zu sehen." Die langwierigen Jamaika-Verhandlungen in Berlin und das "Postengeschacher" in Bayern hätten das Vertrauen der Menschen in Politik und Parteien weiter gestört. Viele drängende Themen wie Wohnungsbau oder Rente hätten "während der Nabelschau" der letzten Monate kaum mehr eine Rolle gespielt. Man werde sehen, ob wieder die Sacharbeit ins Zentrum rücke.

An Spekulationen, "was ein Franke für Franken bewirken wird oder welcher Franke der bessere wäre", beteiligt sich der OB nicht: "Wichtig ist mir eine handlungsfähige Staatsregierung, damit etwa der Ankauf des Himbeerpalasts und die Nutzung des Siemens-Campus für die FAU endlich in trockene Tücher kommen."

Dass Alt-OB Siegfried Balleis (CSU) kein Freund von Markus Söder ist, daraus machte er nie einen Hehl. Jüngst, anlässlich des 10. Geburtstags der Forschungsstiftung Medizin, zeigte sich Balleis als Teil des Herrmann-Fanclubs. Seinen Partei- und Privatfreund begrüßte er mit: "Guten Morgen, Herr Ministerpräsident".

Dass die CSU-Fraktion sich nun für Söder entschieden hat, nimmt er zur Kenntnis, obwohl für den Alt-OB Joachim Herrmann die bessere Wahl gewesen wäre.

"Für mich wird Herr Söder an der Zahl 47,7 Prozent gemessen." Das ist das Ergebnis, das Horst Seehofer bei der Landtagswahl 2013 für die CSU eingefahren hat. "Diese Zahl ist der Lackmustest für Markus Söder."

