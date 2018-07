Stimmungsvolles Altstadtfest verzaubert Erlangen

Drei Tage in schönem Ambiente mit viel Musik bei Speis und Trank gefeiert — Gottesdienst open air — Zonta-Club-Lose gingen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Immer am letzten Juliwochenende ist in der Erlanger Altstadt der Bär los. Dann nämlich findet auf dem schönsten Platz in der Hugenottenstadt, dem Altstädter Kirchenplatz eben, das Altstadtfest statt. In diesem Jahr feierte es sein 25-jähriges Jubiläum.

Eine friedliche Stimmung trotz vieler Besucher verbreitet das Altstädter Kirchplatz-Fest. © Fotos: Klaus-Dieter Schreiter



"Der Altstädter Kirchenplatz war so öde, da mussten wir einfach etwas unternehmen", erinnert sich Uli Krug von der Zen-Bar am Theaterplatz an die Anfänge des Altstadtfestes vor 25 Jahren. Er und andere Erlanger Gastronomen starteten darum ein "Wiederbelebungsprojekt" mit einem eintägigen Fest. Der Zuspruch war so groß, dass die Fete schnell auf zwei, dann auf drei Tage anwuchs. Uli Krug und Tomas Sczepansky vom Restaurants "Lennox" am Martin-Luther-Platz sind auch in diesem Jahr wieder Veranstalter und Organisatoren zugleich und haben ein tolles Musikprogramm zusammengestellt. Am Freitag eröffnete das Trio "Lennox" aus dem Kreis Neumarkt die dreitägige Sause. Die junge Unplugged Cover Band brachte Musik von verschiedensten Künstlern und sorgte für gute Stimmung.

Eine Reise durch 50 Jahre Rockmusik mit der Band "Mission(Im)possible?" konnten die Besucher am Samstagabend erleben. Auch da war die Stimmung bestens, allerdings war es nicht so voll wie die Jahre zuvor.

Am Sonntagvormittag hielt Pfarrer Peter Baumann von der Altstädter Kirche den schon traditionellen Open-air-Gottesdienst auf dem Platz. Abends spielte, wie schon in den letzten Jahren, Luis Chico Diaz mit seinem großen "Orquesta Salsaborrr". Alles, was lateinamerikanische Wurzeln hat, traf sich dort vor der Bühne, um bei karibischer Salsa und Merengue die Hüften zu schwingen. Der Platz vibrierte regelrecht.

Und an allen drei Tagen veranstalteten auch die Damen vom Zonta Club Erlangen wieder ihre beliebte Tombola zugunsten des Projekts "Erlanger Betreuungspaten" der Fachstelle für pflegende Angehörige von Demenzkranken.

Viele Besucher waren auch wegen der vielen kulinarischen Angebote der Altstadt-Gastronomen auf den Altstädter Kirchplatz gekommen.

Zudem wurde an verschiedenen Ständen allerhand für den kleinen Hunger angeboten, wie Burritos, Bratwürste, gebackene Waffeln und Gulden-Brezen. Dazu gab es unter anderem das speziell für das Fest eingebraute süffige Altstadtweizen der Steinbach Bräu.

So ließ es sich auf dem von sorgfältig renovierten Sandsteinfassaden eingerahmten, blumengeschmückten Altstädter Kirchenplatz, der zwischen 1718 und 1750 erbaut worden und einst das Zentrum der Erlanger Braukunst war, drei Tage lang trotz der Hitze prima aushalten.

kds