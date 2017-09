Stinkbomben beenden Discoabend in Erlangen

Mief-Alarm auf der Tanzfläche: Ein 22-Jähriger hatte mit Glasampullen geworfen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Disco in Erlangen war in der Nacht von Samstag auf Sonntag so schnell leer wie noch nie: Ein Unbekannter hatte Stinkbomben auf die Tanzfläche des Clubs geworfen und sorgte damit für ein schnelles Partyende.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei in Erlangen ein Anruf über eine Stinkbombenattacke in einer Dicothek im Zentrum der Stadt. Ein Unbekannter hatte auf der Tanzfläche mehrere Glasampullen zu Boden geworfen, die einen strengen Geruch im Gebäude verbreiteten. Als die Streife eintraf, hatten bereits alle Gäste die Räume der Discothek verlassen. Obwohl bei dem Zwischenfall niemand verletzt wurde, war die Party wohl vorerst beendet.

Die Polizei machte sich anschließend selbst ein Bild vom Vorfall. Bei ihrer Überprüfung strömte den Beamten nach eigener Aussage ein "erheblich unangenehmer Geruch" entgegen.

Zusammen mit dem Betreiber der Disco identifizierten sie den Verursacher durch eine Videoaufzeichnung und griffen einen Tatverdächtigen in der näheren Umgebung auf. Es handelte sich um einen 22-jährigen Mann auf den die Beschreibung der Zeugen eindeutig passte. Seine Personalien wurden dem Betreiber zur Wahrung der zivilrechtlichen Ansprüche übergeben.

