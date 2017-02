Störung am Zug: Fahrgäste warteten in Vach und Bruck

ERLANGEN - Am Donnerstagvormittag kam es im Bahnhof von Vach zu einer Störung an einem Regionalexpress, der in Richtung Nürnberg unterwegs war. In der Folge war die Strecke nur eingleisig befahrbar. Auch die Fahrgäste einer dahinter folgenden S-Bahn mussten rund eine Stunde im Bahnhof ausharren.

Die Deutsche Bahn will den S-Bahn-Bau nach Bamberg wie geplant durchführen. Unser Bild zeigt die Haltestelle in Vach. © Hans-Joachim Winckler



In der Folge kam es auf der Strecke zwischen Bamberg und Nürnberg zu Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. Ein Bahnsprecher erklärte auf Nachfrage, dass noch unklar sei, wann die Strecke wieder zweigleisig befahrbar ist.

Die Fahrgäste der beiden betroffenen Züge konnten ihre Fahrt erst später mit einer weiteren S-Bahn sowie mit Bussen fortsetzen. Für die Reisenden des liegengebliebenen Regionalexpresses bedeutete das jedoch zunächst: Warten.

Hunderte Fahrgäste warten in Vach auf Zug nach #Nürnberg - und nichts passiert. Infos der #Bahn über Lautsprecher sind wirr und nutzlos. — Die Lokalredaktion (@nn_lokales) 16. Februar 2017

Auch die Fahrgäste der S-Bahn in Bruck warteten rund eine Stunde, bis sie mit einem weiteren Zug ihre Fahrt fortsetzen konnten. Im Namen der Bahn entschuldigte sich der Sprecher für die Verzögerungen.

