Straftäter kurzzeitig aus Erlanger Bezirksklinik geflüchtet

Am späten Dienstagabend konnte der Mann wieder festgenommen werden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Dienstagabend konnte ein Straftäter aus dem Bezirkskrankenhaus Erlangen fliehen. Die Polizei warnte dringend vor dem 28-Jährigen - am späten Abend gab es dann aber Entwarnung.

Gegen 16.30 Uhr war der 28-jährige aus dem Bezirksklinikum in Erlangen am Europakanal geflüchtet. Zuletzt wurde der Mann laut Angaben der Polizei am Büchenbacher Damm gesehen. Von dort setzte er seine Flucht in Richtung Büchenbach fort.

Gegen 22 Uhr konnte dann aber Entwarnung gegeben werden: Polizei Erlangen konnte den Mann wieder festnehmen.

