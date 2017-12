Strahlende Lichter im Erlanger Weihnachtshaus

Familie Reichert lässt ihre beiden Anwesen hell erstrahlen — Anregung aus den USA mitgebracht - 21.12.2017 10:00 Uhr

ERLANGEN - Mit tausenden Lichtern weihnachtlich beleuchtete Häuser gibt es in Erlangen und im Umland etliche. Eines jedoch ragt aus diesem Lichterglanz besonders heraus. Es ist das Eltersdorfer Weihnachtshaus der Familie Reichert.

Mit tausenden Lichtern haben Birgit und Heiner Reichert in Eltersdorf ihre beiden Häuser und den Garten in der Adventszeit geschmückt. © Klaus-Dieter Schreiter



"Eigentlich ist meine Mutter Betti Haack an diesem Lichtermeer schuld", lacht Birgit Reichert. Die Mama sei zur Weihnachtszeit im Jahre 2000 in den USA gewesen und habe viele Fotos mitgebracht von weihnachtlich beleuchteten Häusern und Gärten. Sohn Andreas, der damals 13 Jahre alt war, sei sofort Feuer und Flamme gewesen und Ehemann Heiner auch, berichtet die Eltersdorferin.

Also habe man angefangen, die eigenen zwei Häuser und den Garten ebenfalls mit Lichterglanz zu schmücken. Jahr für Jahr sind es immer mehr Lichterketten geworden, kamen Rehlein, Pinguine, Rentiere und anderes Getier hinzu. Und dann wurden auch noch ein überdimensionaler Schneemann und ein Weihnachtsmann im Schlitten aufgeblasen und in den Garten gestellt. Zu guter Letzt spannten die Reicherts noch Lichterketten über den Hof.

Rund zwei Monate benötigen sie jedes Mal für die gesamte Installation. "Immer wieder blieben Passanten stehen und wollten sogar in den Garten, da haben wir uns entschlossen, das Areal an den Adventstagen zu öffnen", erzählt Birgit Reichert. Das war vor sieben Jahren.

Der Weihnachtsmann sitzt in einem Schlitten aus Licht.



Um die Gäste zu versorgen wurden Spenden gesammelt, die Bäckereien Der Beck und Trapper geben zudem Butter- und Vanillegebäck, ein Großhändler spendiert den Glühwein, und Sparkasse und Raiffeisenbank schenken Werbegeschenke her.

Wer jetzt an den Adventstagen zu den Reicherts in den Garten kommt, der wird reichlich bewirtet, und das sogar kostenlos. Spenden werden aber trotzdem gerne entgegengenommen. Nach Abzug der Unkosten kommt das Geld einem guten Zwecke zugute.

Überall auf dem Gelände sitzen erleuchtete Figuren.



Im letzten Jahr sind immerhin 600 Euro zusammengekommen, in diesem Jahr, so Birgit Reichert, wird es wohl noch etwas mehr sein. Das Geld soll je zur Hälfte an den Kindergarten von St. Kunigund und an die "Tierhilfe Lebenswert" gehen.

Weil der vierte Advent in diesem Jahr auf den Heiligen Abend fällt, ist das Eltersdorfer Weihnachtshaus ausnahmsweise nicht am kommenden Sonntag geöffnet, sondern bereits Samstag zwischen 17 und 20 Uhr.

Dann wird auch Gerlinde Gust, die Freundin der Familie, wieder als Christkind dabei sein und an die Kinder kleine Geschenke verteilen.

kds