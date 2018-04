Strampeln für das Unternehmen

ERLANGEN — - Pedelecs, mit einem Elektroantrieb unterstützte Fahrräder, sind in der Anschaffung nicht gerade günstig. Eine Möglichkeit bietet aber das Firmenleasing, von dem bislang nur kaum ein Unternehmen weiß.

Arbeitgeber sparen Geld, Arbeitnehmer werden fitter: Das Leasing von Pedelecs durch die Firma ist eine Überlegung wert. © obs/ADAC



Erlangen ist bekannt als die Fahrradhochburg schlechthin: Eine Studie der Stadt hat im Jahr 2010 ergeben, dass über 90 Prozent der Bewohner ein Zweirad besitzen. Klar, dass nicht nur Studenten und Schüler das Bike nutzen, um zur Schule oder Uni zu kommen, sondern auch viele Berufspendler.

Wem das Trampeln auf Dauer zu anstrengend wird, der kann auf ein Zweirad mit unterstützendem Elektromotor zurückgreifen: Die Nachfrage nach den Pedal Electric Cycles, kurz Pedelecs, steigt, weiß Jürgen Schreiber, Geschäftsführer von Fahrrad Schreiber in Erlangen. Die Anschaffungskosten liegen allerdings im vierstelligen Bereich. Eine kostengünstigere Variante ist das Leasing. Martin Weberbeck, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, sieht hier ein Problem: Viele Firmen seien mit der Möglichkeit noch nicht vertraut. „Erfolgreich wird das Dienstradleasing dann, wenn es zu einer selbstverständlichen Option wird.“

Individuelle Vereinbarungen

Dabei läuft das E-Bike-Leasing ähnlich ab wie das eines Firmen-PKW: Der Arbeitgeber schließt einen Leasingvertrag über das elektrische Zweirad ab und überlässt es dem Mitarbeiter — auch zur privaten Nutzung, erklärt Schreiber. Die Leasingrate schließt Service, Wartung, Reparaturen und Diebstahlschutz zum Neuwert mit ein und ist damit ein sorgenfreies Rundumpaket.

Bei der Finanzierung der Leasingraten gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder kommt der Arbeitgeber komplett für die Kosten auf. Dann kann er sie steuerlich absetzen, der Angestellte müsste aber monatlich ein Prozent des Kaufwertes versteuern. Der Mitarbeiter kann auch auf einen Teil seines Gehalts verzichten, wovon das Unternehmen die Raten begleicht. Die Anteile des Arbeitnehmers und -gebers können hier individuell ausgemacht werden. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann man das Bike dann entweder für 15 bis 20 Prozent des Kaufpreises aus dem Vertrag herauskaufen, es zurückgeben oder einen neuen Vertrag abschließen.

Unternehmen zögen erhebliche Vorteile aus dem Leasing von Pedelecs, so Schreiber: Zum einen verschafft es der Firma ein „grünes Image“, wenn sie sich für Umweltschutz und einen gesunden Lebensstil der Mitarbeiter einsetzt. Die Angestellten haben durch den Arbeitsweg auf dem Rad Gesundheitsvorsorge und sind fitter: Darüber können sich beide Seiten freuen. Außerdem hat die Firma weniger Parkplatzprobleme.

Das E-Bike-Leasing kann also zu einer Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden. Obendrein werden durch das Leasing bis zu 40 Prozent des Kaufpreises gespart. Wichtig ist aber zu wissen, dass sich ein solcher Leasingvertrag nur für Firmen lohnt: „Privatleute würden draufzahlen“, so Schreiber.

Patrick Siegler, der Vorsitzende des IHK-Gremiums Erlangen, hält das Fahrradleasing in Erlangen für erfolgversprechend: „Es hat auf jeden Fall Zukunft, wenn eine gute Akkuleistung und die nötige Infrastruktur gegeben sind. Natürlich hängt es auch immer von der Philosophie der Unternehmen ab, ich denke aber schon, dass viele mitmachen werden.“ Das bestätigt auch Jürgen Schreiber: „Ich denke, dass immer mehr Firmen Pedelecs leasen werden.“

Bislang gibt es in Erlangen kaum große Arbeitgeber, die diesen Schritt bereits gegangen sind. Viele Erlanger Fahrrad-Händler bieten aber das Leasing bereits an. Jetzt müssten in ihren Augen also nur noch die Firmen umdenken und Elektroräder statt Parkhäuser und Dienstwagen finanzieren.

JASMIN WAHL