Streifzug mit viel Spaß - Tag der Erlanger Altstadt

Der Tag der Altstadt zog wieder zahlreiche Besucher an - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Der Tag der Altstadt ist in Eralngen ein Selbstläufer. Auch in seiner 12. Auflage strömten die Besucher in die Innenstadt rund um den Martin-Luther-Platz.

Tag der Altstadt in Erlangen. © Harald Sippel



Tag der Altstadt in Erlangen. Foto: Harald Sippel



Die Innenstadt rund um den Martin-Luther-Platz hat ihre Schönheit – man muss sie nur zeigen. Das wurde am Sonntag beim Tag der Altstadt bereits zum 12. Mal gemacht – und wieder war es ein voller Erfolg. Bereits vor der Eröffnung durch Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens strömten die Besucher in Richtung Norden, in der Hand die praktischen (Programm)Pläne mit allen Highlights der Veranstaltung.

Aber gibt es zwischen Pfarrstraße und Theaterplatz wirklich noch so viel Neues zu entdecken, dass sich der Tag der Altstadt für die Gäste auch lohnt? Wolfgang Winkler und Heike Thieler vom Förderverein Altstadtforum müssen da nicht überlegen: "Wir wollen immer wieder etwas zeigen, das zuvor nicht dabei war", sagten die beiden Mitorganisatoren. Es gebe andere Schwerpunkte und auch die Führungen würden stets verändert.

Den Frauen, Männern und Familien, die das Angebot annehmen, machen die Streifzüge durch Gässchen, Geschäfte, Galerien, Museen und Innenhöfe jedenfalls Spaß. Aber kann ein Tag das Hauptproblem, die Verödung des Viertels, bekämpfen? "Das nicht", sagt Stefan Drechsler, der in der Altstadt wohnt und immer wieder zu der Veranstaltung kommt, "aber mit dem zusätzlichen Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Kirchenplatz hat sich schon etwas getan." Nun müsse mehr folgen.

Sharon Chaffin Redakteurin Erlanger Nachrichten E-Mail