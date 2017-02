Da ging's rund in der Fritz-Weinrebe-Halle in Spardorf: Es wurde gelacht, getanzt und Musik gemacht, das Tanzmariechen schwung gekonnt das Tanzbein und ein blutjunges Prinzenpaar stieg in die Bütt. Kurzum: Die Prunksitzung der Buckenhofer SEKU-Narren hatte alles zu bieten, was das Faschingsherz begehrt.