Streit eskaliert nach Diskobesuch in Erlangen

Handfeste Auseinandersetzung unter starkem Alkoholeinfluss - 19.12.2016 18:37 Uhr

ERLANGEN - In Erlangen gerieten am frühen Sonntagmorgen zwei Personengruppen nach einem Diskobesuch in Streit. Nachdem ein Mann am Boden lag, trat sein Gegenüber weiter zu.

Ein 20-jähriger Herzogenauracher und ein 19-jähriger Erlanger schlugen laut Polizeiangaben nach dem Besuch einer Diskothek in Erlangen gegen 5.30 Uhr auf der Nürnberger Straße gegenseitig aufeinander ein. Dabei ging der Mann aus Herzogenaurach zu Boden. Sein 19-jähriger Kontrahent ließ jedoch nicht von ihm ab.

Er trat den am Boden liegenden jungen Mann nochmals mit dem Schuh ins Gesicht. Dieser erlitt dabei eine blutende Verletzung im Gesicht. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde eine weitere Person ebenfalls leicht im Gesicht verletzt. Wie die hinzugerufenen Polizeibeamten feststellten, waren die Beteiligten mit Werten von 1,8 und 1,62 Promille zum Teil erheblich alkoholisiert.

jeg

