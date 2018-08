Streit eskalierte bei Grillfeier in Erlangen

ERLANGEN - Am späten Samstagabend kam es im Erlanger Stadtgebiet zu verschiedenen körperlichen Auseinandersetzungen.

Grillen Foto: dpa



Gegen 21.15 Uhr geriet ein 20-Jähriger auf einer Grillfeier mit weiteren Gästen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Zunächst zog der Mann einer jungen Dame an den Haaren und schlug ihr mit der Hand ins Gesicht. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung gingen schließlich zwei Männer auf den Täter los und griffen diesen ebenfalls körperlich an. Die näheren Hintergründe der Auseinandersetzung werden nun ermittelt.

Zwei Personengruppen gingen zudem gegen 23 Uhr im Stadtzentrum aufeinander los. Nachdem ein junger Mann seinem Kontrahenten aus bislang unbekannten Gründen mit einer Bierflasche in das Gesicht geschlagen hatte, warf ein Unbekannter einen Korkenzieher auf einen weiteren Geschädigten und attackierte diesen mit seinem Gürtel.

Die hierdurch erlittenen Verletzungen des Geschädigten mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden.

