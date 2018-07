Streit im Garten: Nachbar prügelt mit einem Besen

Zwei Männer kommen in Erlangen wegen einer gestutzten Hecke in Konflikt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Den eigenen Garten zu lieben, ist völlig okay. Deshalb aber einen Nachbarn mit einem Besen zu verprügeln, geht dann doch nicht. Doch genau das passierte am Montag im Stadtzentrum in Erlangen.

Weil ein 82-Jähriger im Stadtzentrum unerlaubt eine Hecke im Gemeinschaftsgarten stutzte, kam es am Montag gegen 14.30 Uhr zu einem handfesten Streit. Ein 54-jähriger Nachbar sprach den älteren Mann auf sein Handeln an.

Doch der 82-Jährige wollte nicht hören und schlug mit einem Besen auf seinen Nachbarn ein. Dabei traf er den 54-Jährige am Arm, außerdem beleidigte der Gärtner seinen Nachbarn verbal. Gegen den älteren Mann ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.

