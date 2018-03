Streit in Erlangen geriet aus dem Ruder

ERLANGEN - Am Mittwoch ist es nach Mitternacht vor einer Diskothek in der Nürnberger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.Dabei soll ein 22-Jähriger seinem Kontrahenten mit einem Messer gedroht haben.

Zunächst war ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem 15-Jährigen in Streit geraten, der in eine Schubserei ausartete. In diese Auseinandersetzung mischte sich je ein Begleiter der beteiligten Jugendlichen ein.

Diese beiden, ein ebenfalls 16-jähriger Jugendlicher und ein 22-jähriger Mann, schlugen schließlich mit Fäusten aufeinander ein. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer gedroht haben.

Der 21-Jährige flüchtete vor Eintreffen der Polizei, konnte im Zuge der Fahndung jedoch in einem Gebüsch versteckt angetroffen werden.

Noch bevor die Polizei an der Diskothek eintraf, mischte sich eine weitere Person in die Auseinandersetzung ein und schlug einem der vorher Beteiligten ins Gesicht.

Die Jugendlichen wurden in Polizeigewahrsam genommen und im Anschluss an ihre Eltern übergeben.

