Streit um Baiersdorfer Mittelschule ist beendet

Poxdorf und Effeltrich einigen sich - vor 1 Stunde

POXDORF - In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Paul Steins über die Verhandlungsergebnisse im Schulverband bezüglich der Mittelschule Baiersdorf berichtet.

Durch einen Erbpachtvertrag werden alle sieben Gemeinden des Schulverbandes Eigentümer der Mittelschule Baiersdorf. Ihren Anteil der Sanierungskosten zahlen Poxdorf und Effeltrich sofort. © Dagmar Niemann



Jahrelang haben die Schulverbandsmitglieder Poxdorf und Effeltrich vergeblich versucht, aus dem Schulverband auszutreten, unter anderem auch wegen der sehr hohen, vor allem durch die Miete pro Schüler berechneten Schulverbandsumlage. Das wurde jedoch von den Regierungen von Mittel- und Oberfranken untersagt.

Eine Rolle im Hintergrund mag auch die Notwendigkeit gespielt haben, dass in den nächsten Jahren die inzwischen 30 Jahre alte Baiersdorfer Mittelschule für zirka sechs Millionen Euro generalsaniert werden muss. Um die Auseinandersetzung beizulegen, bot die derzeitige Eigentümergemeinschaft (Baiersdorf, Bubenreuth und Möhrendorf) den anderen Verbandsmitgliedern (Effeltrich, Poxdorf, Marloffstein und Langensendelbach) an, sie in den Kreis der Eigentümer aufzunehmen, wodurch die hohen Mietkosten entfallen könnten. Allerdings müssten die neuen Miteigentümer sich an den Sanierungskosten beteiligen.

Inzwischen hat man sich darauf geeinigt, einen Erbpachtvertrag abzuschließen, durch den alle sieben Gemeinden des Schulverbandes Eigentümer der Mittelschule werden; die bisherige Eigentümergemeinschaft wird durch Zahlung von zirka zwei Millionen Euro entschädigt.

Einmalige Investitionsumlage

Wie Bürgermeister Paul Steins den Räten mitteilte, bedeutet das für Poxdorf, dass die Gemeinde auf der Basis der Schülerzahlen vom Oktober 2017 zirka 87 000 Euro wird zahlen müssen. Statt diese Summe, wie in der Schulverbandssitzung vorgeschlagen, über einen Kredit mit zehnjähriger Laufzeit zu finanzieren, wollen die Gemeinden Poxdorf und Effeltrich ihren Anteil in Form einer einmaligen Investitionsumlage sofort zahlen. Bürgermeister Steins: "Wir haben das Geld, deshalb wollen wir es auf einen Schlag zahlen, und wir haben das in der Sitzung auch mit 6 gegen 2 Stimmen durchgesetzt". Und er fügte hinzu: "Damit sind die langwierigen Verhandlungen über den Verbleib von Poxdorf und Effeltrich im Schulverband gütlich beendet worden".

Das bedeute auch, so Steins weiter, dass nun endlich der Haushalt des Schulverbandes für das Jahr 2018 vorgelegt werden könne. Außerdem habe man bereits erste Planungsleistungen für die notwendige Sanierung der Mittelschule in Höhe von 97 000 Euro vergeben und der Errichtung einer Wärmezentrale auf dem Gelände der Mittelschule zugestimmt, die je zur Hälfte die Mittelschule und Wohngebäude in der Umgebung der Schule versorgen soll. Auch in Sachen Dreifachturnhalle sei man sich nähergekommen: Ein Mietvertrag zwischen dem Schulverband und der Stadt Baiersdorf sehe vor, dass der Schulverband zwei Drittel der Halle anmietet; einige Unstimmigkeiten in Bezug auf den neuen Mietvertrag würden demnächst geklärt.

DAGMAR NIEMANN