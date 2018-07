Strohballenpresse in Flammen: Zwei Hektar Acker brennen

60 Rettungskräfte kämpfen gegen das Feuer - Sachschaden noch unklar - vor 1 Stunde

ESCHENBACH - Gleich drei Freiwillige Feuerwehren sind derzeit in Eschenbach im Großeinsatz. Erst brannte dort eine Strohballenpresse, wenig später etwa zwei Hektar Acker lichterloh. Auf die Retter kommt jetzt jede Menge Arbeit zu.

Bilderstrecke zum Thema

Am Sonntagnachmittag geriet in Eschenbach im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim ein Acker in Brand. 60 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren eilten zur Hilfe, löschten das Feuer. Ursache ist wohl ein Brand in einer Strohballenpresse. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist unklar.