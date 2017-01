StUB: Ist die Kosbacher Brücke in Erlangen alternativlos?

ERLANGEN - Kosbacher Brücke oder doch Büchenbacher Damm? Auf welcher Trasse soll zukünftig eine Stadt-Umland-Bahn (StUB) den Regnitzgrund überqueren? Wenn es um rein wirtschaftliche Gründe geht, dann muss es die Kosbacher Brücke sein. Doch die lehnt ein breites Bündnis von Umweltverbänden kategorisch ab.

Die favorisierte Kosbacher Brücke für die Stadt-Umland-Bahn würde mitten durch den Regnitzgrund verlaufen — einem eigentlich besonders schützenswerten Bereich in Erlangen. © Bernd Böhner



Die Stadt-Umland-Bahn (StUB), da ist sich eine große Mehrheit im Stadtrat einig, ist für Erlangen und die Region ein entscheidender Schritt für eine nachhaltige, umweltverträgliche Mobilität. Umstritten ist jedoch die Querung des Regnitzgrunds über den sogenannten Kosbacher Damm – und dies nicht nur aus Sicht des Landschafts- und Naturschutzes, sondern insbesondere auch aus verkehrlicher und wirtschaftlicher Sicht.

Die Stadtratsfraktion der Grünen Liste hat deshalb beantragt, dass die Vor- und Nachteile unter anderem der Talquerung Kosbacher Brücke noch einmal untersucht werden soll. Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom Mai 2016, in dem dieses einen Planfeststellungsbeschluss der Stadt Heidelberg für eine Straßenbahn zur dortigen Universität wieder aufhob, weil die Planungsalternativen nicht ausreichend geprüft worden waren.

Bei der StUB wurden 2012 zwei Trassen geprüft und nach den Vorgaben der "Standardisierten Bewertung" durchgerechnet. Die beste volkswirtschaftliche Bewertung erhielt dabei die sogenannte "L-Variante" mit einer Talquerung über die Kosbacher Brücke. Verkehrsclub Deutschland (VCD) und die Bürgerinitiative Umweltverträgliche Mobilität im Schwabachtal konnten sich mit ihrem Vorschlag, der weiter südlicher verläuft, nicht durchsetzen.

Für die Grüne Liste sei es aber nach dem Urteil des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs fraglich, ob ohne nochmalige Prüfung die ausgewählte Trasse einer eventuellen Klage standhalten würde und will hier mehr (rechtliche) Sicherheit.

"Das Herz will noch überzeugt werden"

Gleichzeitig wollen die Grünen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, die noch skeptisch gegenüber dem Projekt Stadt-Umland-Bahn sind und offene Fragen sehen — wie zum Beispiel bei der geplanten Talquerung über eine Kosbacher Brücke. Für Harald Bußmann zwar die beste Lösung — auch weil davon der Busverkehr profitieren würde. Trotzdem: "Der Kopf sagt ja, das Herz aber will noch überzeugt werden." Deshalb die erneute Prüfung.

Dass sich damit der größte Teil der Skeptiker überzeugen lässt, davon ist auch Marcus Bazant vom Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen Erlangen überzeugt. So richtig "gefallen" will ihm eine Kosbacher Brücke zwar nicht. Die Alternative sei aber, das Projekt StUB aufzugeben, was Bazant natürlich nicht will. Es sei also letztlich eine Abwägungsfrage, die man hier zu treffen habe. Wenn dann die Eingriffe zum Bau der Brücke so schonend als möglich erfolgen, dann könne man auch die Kröte schlucken, die die Grünen derzeit noch im Mund haben.

