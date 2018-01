Studie: Erlangen kann als Standort gut punkten

DG HYP veröffentlichte Analyse zum bayerischen Immobilienmarkt - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (DG HYP) hat dieser Tage ihre neue Studie "Immobilienmarkt Bayern 2017/2018" veröffentlicht. Darin wird neben dem Top-Standort München auch die Entwicklung an sieben bayerischen Oberzentren (Augsburg, Erlangen, Fürth, Ingolstadt, Nürnberg, Regensburg und Würzburg) untersucht und vor allem in den Bereichen Büro, Einzelhandel und Wohnen analysiert.

Der Bauboom geht voran. Foto: Edgar Pfrogner



Mit knapp 110.000 Einwohnern ist Erlangen bekanntlich die kleinste bayerische Großstadt. Und die Siemens AG ist hier natürlich eine ganz große Nummer: Der Elektrokonzern hat die Entwicklung der Stadt entscheidend geprägt. Mit mehreren 10.000 Mitarbeitern in Stadt und Umland befindet sich hier der größte Standort des Unternehmens. Und hier entsteht auch bis 2030 der neue Siemens-Campus auf einer Fläche von 500.000 Quadratmetern.

Der Konzernumbau könnte für den Standort Erlangen allerdings auch Belastungen mit sich bringen, etwa im Zuge des Börsengangs der Medizintechniksparte "Healthineers", der für 2018 vorgesehen ist, heißt es in der Studie der DG HYP. Dagegen seit der befürchtete Stellenabbau beim Atomkonzern Areva ausgeblieben, weil sich das Unternehmen schließlich entschieden hat, den Standort Offenbach zu schließen.

Gute Anbindung

Die Studie hebt die Pfunde hervor, mit der die Hugenottenstadt ordentlich wuchern kann — unter anderem die enge Verzahnung mit der hiesigen Wissenschaft. Dadurch habe sich Erlangen nicht nur zum HighTech-Zentrum Nordbayerns, sondern auch zum internationalen Hochtechnologiestandort entwickelt, heißt es. Neben der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) – von den knapp 40.000 Studenten sind etwa zwei Drittel in Erlangen eingeschrieben – und der Uniklinik sind in der Stadt diverse Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer oder Max-Planck vertreten.

Günstig für den Standort sei die insgesamt gute Verkehrsanbindung. Unterm Strich hat sich Erlangen "sehr günstig entwickelt": Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt knapp unter vier Prozent (September 2017). Und das Pro-Kopf-Einkommen zählt zu den höchsten in Deutschland. Auch die Bevölkerung entwickelt sich durchaus positiv, wächst aber nicht so rasant wie etwa in Ingolstadt oder Regensburg.

Gewerbeimmobilien in Erlangen

Gute Noten gibt’s für den Erlanger Einzelhandel. Denn dem gelang es in der Vergangenheit besser als den Fürther Nachbarn, sich gegen die starke Nürnberger Konkurrenz zu behaupten. So liegt die Spitzenmiete in Erlangen mit 75 bis 80 Euro je Quadratmeter fast doppelt so hoch wie in Fürth. Diese konnte allerdings seit 2013 nicht weiter zulegen, wofür auch die in dieser Zeit erfolgte Aufwertung des Fürther Einzelhandels ursächlich sein könnte, wird jedenfalls vermutet.

Ein Grund für das höhere Mietniveau in Erlangen dürften auch die wirtschaftlich günstigeren Voraussetzungen sein. Schließlich musste Fürth in der Vergangenheit mehrfach wirtschaftliche Rückschläge verkraften. Dagegen fällt in Erlangen die Arbeitslosigkeit auch im bundesweiten Vergleich sehr niedrig aus, während die Kaufkraft mit einer Kennzahl von über 120 einen sehr hohen Wert erreicht. Dazu kommt noch ein recht hohes Besucheraufkommen.

Gutes Shopping-Angebot

"Positiv ist auch die hohe Aufenthaltsqualität in der attraktiven City der Barockstadt", weiß die Studie zu berichten. Für ein gutes Shopping-Angebot sorge die etwa 1,3 Kilometer lange, kleinteilige Fußgängerzone in Verbindung mit den 2007 eröffneten Erlangen Arcaden, in denen sich rund 100 Geschäfte auf etwa 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche befinden.

Nach zehnjähriger Betriebszeit soll das Shopping-Center nun im laufenden Betrieb bis 2018 umfassend modernisiert werden. Die Aufwertung des Centers dürfte aber auch die Neuentwicklungen in Fürth im Blick haben, die dort in den letzten Jahren entstanden sind, sowie den seit einiger Zeit im Raum stehenden Neubau eines Shopping-Centers auf dem Nürnberger Quelle-Areal.

Einen Anstieg der Spitzenmiete halten die Studien-Macher der DG HYP aufgrund der starken Wettbewerbssituation und der derzeit insgesamt stabilen Handelsmieten für "eher unwahrscheinlich".

Geringe Leerstandsquote

Erlangen verfügt aufgrund einer großen Zahl an Bürobeschäftigten mit fast 1,1 Millionen Quadratmetern über einen vergleichsweise hohen Büroflächenbestand. So ist die gesamte Bürofläche in den einwohnermäßig größeren Städten Fürth und Ingolstadt um fast 60 beziehungsweise rund 40 Prozent kleiner als in Erlangen. Aber trotz des recht hohen Bürobestandes hinkt dessen Entwicklung dem deutlich rascheren Anstieg der Bürobeschäftigtenzahl hinterher. Dass der Leerstand vor diesem Hintergrund nicht weiter sinkt, ist vor allem auf das schon extrem niedrige Niveau zurückzuführen: Die Leerstandsquote liegt nur knapp oberhalb von einem Prozent.

Der Umsatz an Büroflächen weist hohe Schwankungen auf, was auf die Struktur des Büromarktes zurückzuführen sei. Denn einem kleinteiligen Marktgeschehen steht die Entwicklung von Großprojekten insbesondere für den Siemens-Konzern gegenüber. So konnten im vergangenen Jahr mit verschiedenen Großprojekten Mietverträge über 45.000 Quadratmeter abgeschlossen werden – mehr als das Doppelte des zehnjährigen Durchschnitts.

Die Spitzenmiete konnte in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 36 Prozent in etwa so schnell wie der Durchschnitt der bayerischen Oberzentren zulegen. Weitgehend durchschnittlich ist auch das Mietniveau, das 2016 12,50 Euro je Quadratmeter erreicht hat. Das knappe Flächenangebot und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt sprechen dafür, dass sich "die Aufwärtsbewegung der Spitzenmiete im Prognosezeitraum bis 2018 mit der Dynamik der jüngeren Vergangenheit fortsetzen dürfte".

Nachfrage nach Wohnungen

Die Zahl der Einwohner am Technologie- und Wissenschaftsstandort Erlangen wächst kontinuierlich, auch im Zuge der guten Beschäftigungsmöglichkeiten. Und das hohe Einkommensniveau sorgt für eine anhaltend starke Wohnungsnachfrage.

Zudem war das Mietniveau bereits in früheren Jahren im Vergleich zu Nürnberg und Fürth, aber auch anderen bayerischen Städten recht hoch. Durch einen etwas langsameren Mietanstieg in Erlangen haben sich die Wohnungsmieten der Städte aber auf hohem Niveau ein gutes Stück nivelliert, heißt es.

Das überrascht die Studien-Macher ein wenig, denn in Erlangen steht der hohen Nachfrage ein eher knappes Angebot gegenüber, die eine eher höhere Mietdynamik vermuten ließe. Der Grund dürfte im – zumindest bis vor kurzem – günstigeren Mietniveau vor den Toren der Stadt, insbesondere auch in Nürnberg und Fürth, liegen. Dafür spricht auch der kräftigere Einwohnerzuwachs im wirtschaftlich schwächeren Fürth.

Der wirtschaftliche Anreiz für die Wohnungssuche außerhalb Erlangens hat jedoch mit der aktuellen Miethöhe in der Region nachgelassen: Im Durchschnitt mussten im vergangenen Jahr für einen Quadratmeter Wohnfläche bei Erstbezug einer Wohnung in Erlangen 11,20 Euro und damit genauso viel wie in Nürnberg gezahlt werden; in Fürth war es ein Euro weniger.

Begrenzte Möglichkeiten

Die anziehenden Aktivitäten beim Wohnungsbau deuten auf ein moderat steigendes Angebot hin, so dass die Wohnungssuche in Erlangen "etwas einfacher werden könnte". So stiegen die Fertigstellungen 2016 auf fünf Wohnungen je 1000 Einwohner. Dazu kommt ein großer Sprung bei den Baugenehmigungen, deren Anzahl im vergangenen Jahr mit 1330 Wohneinheiten den höchsten Wert seit 1972 erreicht hat.

Natürlich hat alles seine mindestens zwei Seiten. Und so erfreulich der forcierte Wohnungsbau auch ist, die Möglichkeiten für eine weitere Ausweitung sind letztlich begrenzt. Nachdem das Potenzial an Brachflächen inzwischen weitgehend ausgeschöpft ist, will sich die Stadt nun vor allem auf die Nachverdichtung bestehender Wohngebiete wie derzeit im Südstadtpark konzentrieren. Insgesamt sollen bis 2021 in Erlangen 3600 Wohnungen gebaut werden.

Zusammengefasst erwarten die kundigen DG HYP-Leute, dass die Wohnungsmieten im Prognosezeitraum bis 2018 um etwa zwei bis drei Prozent im Jahr weiter steigen.

RAINER WICH/ en