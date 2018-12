Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Basteln mit dem HC Erlangen: Handballer im Kinderkrankenhaus Die Bundesliga-Handballer des HC Erlangen haben am Dienstag in der Kinderklinik in Erlangen gemeinsam mit kranken Jungs und Mädchen Weihnachtsschmuck gebastelt. Bereits zum vierten Mal fand die Aktion statt, wieder war fast die ganze Mannschaft dabei.