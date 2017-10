Sturm aus Bruck: FSV-Lauf in Erlangen

Schönstes Herbstwetter beim beliebten Lauf-Event - 29.10.2017 18:12 Uhr

ERLANGEN - Während halb Deutschland unter Sturmtief "Herwart" im Chaos versank, herrschte in Erlangen schönstes Herbstwetter. Beim FSV-Lauf blinzelten die Starter sogar in vereinzelte Sonnenstrahlen. In der Brucker Lache ging es für Kinder, Jugendliche und Erwachsene rund.

Foto: Horst Linke