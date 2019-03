Sturm in Erlangen: Feuerwehr rückte mehrfach aus

Fahnenmasten in der Fußgängerzone mussten umgelegt werden - Sperrung in der Pfarrstraße - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Sturm "Eberhard" wütete am Sonntag bis weit in die Nacht hinein. Auch in Erlangen musste die Feuerwehr einige Male ausrücken. Unter anderem musste die Pfarrstraße eine Stunde lang gesperrt werden.

An der Ecke Pfarrstraße/Schulstraße fiel ein großer Tannenast auf die Straße, ein Auto wurde beschädigt. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



In Erlangen an der Ecke Pfarrstraße/Schulstraße hat der Sturm einen mächtigen Ast einer etwa 20 Meter hohen Tanne abgedreht. Er krachte auf Straße und Gehsteig. Ein Zaun wurde dabei komplett niedergemacht, ein Auto leicht beschädigt. Die Pfarrstraße musste etwa eine Stunde lang gesperrt werden, weil die Drehleiter quer darauf positioniert war, um weitere Äste der Tanne wegzuschneiden.

Bis 18.30 Uhr hatte die Erlanger Feuerwehr ein halbes Dutzend Einsätze zu fahren. Unter anderem mussten die Fahnenmasten in der Fußgängerzone umgelegt werden, weil sie zu brechen drohten. Auch die Äste einiger Bäume mussten zur Seite geräumt werden.

Klaus-Dieter Schreiter