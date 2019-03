Sturmtief Bennet richtet in Erlangen kaum Schäden an

ERLANGEN - Das Sturmtief "Bennet", das am Rosenmontag über Deutschland hinwegfegte, hat Erlangen und das Erlanger Umland weitestgehend verschont. Die Feuerwehr musste sturmbedingt "nur" fünfmal ausrücken.

Während es andernorts sehr arg stürmte, war es in Erlangen nicht ganz so schlimm. © dpa



Der erste Sturmeinsatz war um 11.30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße. Dort hatte es einen Baum umgeweht, der auf dem Gelände der Wirtschaftsschule stand. Ein Pkw konnte gerade noch vor dem Hindernis anhalten, so dass weiter kein Schaden entstanden war. "Wie mit der Säge gefällt" habe der Stamm ausgesehen, berichtete ein Zeuge den EN. Er vermutet, dass der Baum durch mangelnde Wasserversorgung schon Jahre lang unbemerkt vor sich hin vegetiert hatte. Die Erlanger Feuerwehr jedenfalls machte kurzen Prozess mit der Motorsäge und legte den zerstückelten Stamm und die Äste zur Seite. Etwas später fiel auch noch ein Baum beim Obi-Kreisel um, der beseitigt wurde.

Etwas ungewöhnlich war dann ein Einsatz auf der Baustelle am Autobahnkreuz. Dort war ein Schild von einer Absperrung vom Wind über die Schnellstraße gefegt worden. Die Feuerwehr konnte das Hindernis schnell beseitigen, es gab keine weiteren Schäden.

Ein umgestürzter Baum wurde der Feuerwehr auch von der Staatsstraße zwischen Dechsendorf und Röhrach gemeldet. Dort stellte sich dann aber heraus, dass nur "ein kümmerliches Ästchen" – so steht es im Einsatzbericht der Feuerwehr – auf der Straße lag. Das hätte der Anrufer sicher auch selbst entfernen können. Am gestrigen Dienstagmorgen stellte dann noch ein Hausbesitzer in Tennenlohe fest, dass sich eine Dachluke vom Wind gelöst hatte. Die wurde von der Feuerwehr wieder befestigt.

Die heftigen Windböen am späten Montagnachmittag waren wohl etwas zu viel für ein Baugerüst in Kleingeschaidt. Eine heftige Böe verfing sich im Gerüst eines Neubaus und dieses wurde auf einer Länge von etwa 25 Metern derart verschoben, dass es im 45-Grad-Winkel über der Fahrbahn hing und drohte, auf diese umzustürzen. Feuerwehrleute sicherten das Gerüst und bauten es schließlich ab.

In anderen Teilen der Region gab es hingegen herbe Schäden.

