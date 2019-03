Sturmtief Eberhard wütet in Erlangen weniger schlimm

In der Stadt und dem Landkreis waren die Schäden "nicht gravierend" - vor 47 Minuten

ERLANGEN - Während in Thüringen ein Dorf von der Außenwelt abgeschnitten war, ein Mensch im Hochsauerland in seinem Fahrzeug ums Leben kam, blieben die Folgen von Sturmtief "Eberhard" in Erlangen und dem Landkreis glücklicherweise "nicht gravierend", wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Auch in Bubenreuth im Landkreis Erlangen-Höchstadt musste die Feuerwehr ausrücken. © Jochen Schuster



Heftiger Wind, Graupel, Regen und Schnee: Sturmtief "Eberhard" hat bundesweit am Sonntag für massive Schäden und sogar ein Todesopfer gesorgt. Auch in Erlangen und im Landkreis spürte man die heftigen Böen, die an Fensterläden rüttelten und durch die Straßen fuhren. Bis zu Windstärke 11 und 12 wurde gemessen, "wir haben aber keine gravierenden Sachen gehabt", sagt Wolfgang Prehl von der Polizei. Zwar haben die Kollegen in ganz Mittelfranken "mehrere hundert Einsätze" abgearbeitet, meist aber nur unterstützend für die Feuerwehr im Straßenverkehr eingreifen müssen. "Es gab auch keinen Schwerpunkt für uns", sagt Prehl, "es war wirklich das gesamte Einsatzgebiet gleichermaßen betroffen."

Die Berufsfeuerwehr der Stadt rückte am Sonntag 40 Mal aus. "Wir hatten tagsüber gut zu tun", sagt Gerhard Hubert, gestern der Einsatzleiter. Seine Kollegen vom Vortag hatten sich bereits erschöpft in die Betten verabschiedet. Mehr Kollegen als üblich jedenfalls waren nicht im Dienst, "für die angekündigten Windstärken war es ein normaler Einsatztag", so Hubert.

Die Vorwarnung vor orkanartigen Böen jedoch war am Vormittag zu einer Unwetterwarnung hochgestuft worden, weil sich der Sturm doch heftiger zeigte, als von den Meteorologen erwartet. Der Sturmsonntag begann für die Feuerwehr um kurz vor 15 Uhr, als ein Baum auf der Autobahn 73 kurz vor dem Autobahnkreuz auf die Fahrbahn gefallen war. An der Ecke Pfarrstraße/Schulstraße fiel ein großer Tannenast auf die Straße, ein Auto wurde beschädigt.

"Auch in der Folge ging es zumeist um umgefallene Bäume", sagt Gerhard Hubert. Mal waren sie umgeknickt, mal drohten sie auf Wohnhäuser zu fallen. So wie in Dechsendorf, als die Freiwillige Feuerwehr selbst betroffen war: "Eine große Fichte war auf der Rückseite des Gerätehauses umgestürzt und war auf dem Dach der Fahrzeughalle zum Liegen gekommen. Die Torausfahrten blieben unversehrt und es ging keine Gefahr von dem Baum aus, so dass die Feuerwehr weiter ausrücken konnte", so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Der Sturm flaute in den Abendstunden deutlich ab, ab zirka 21 Uhr, so Gerhard Hubert, wurde es dann deutlich ruhiger. Schon Sonntagabend begannen die Aufräumarbeiten, denn für die Beseitigung von Bäumen, von denen keine Gefahren ausgehen, sind Fachfirmen zuständig. Auch die Fahnen in der Fußgängerzone, die vorsorglich abgebaut worden waren, werden wieder aufgestellt.

CHRISTOPH BENESCH